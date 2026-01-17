É ilegal comer ou fumar enquanto se conduz? Eis o que diz a lei

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 47min
Carro
Carro

Muitos condutores comem um snack ou acendem um cigarro enquanto conduzem. Mas será que este comportamento é permitido em Portugal? A lei não é tão clara quanto parece e há situações em que pode mesmo dar origem a multa. Explicamos o que diz a legislação e em que casos comer ou fumar ao volante pode ser considerado uma infração.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Fumar pode implicar retirar o cigarro do maço, procurar um isqueiro e utilizar as mãos para o acender. No caso dos cigarros eletrónicos, pode ainda ser necessário manusear o dispositivo e colocar o cigarro na máquina. Todas estas ações podem interferir com a condução? Sim, é sabido que podem, e até ter consequências graves. Mas será que são proibidas por lei?

O Código da Estrada português não estabelece uma proibição explícita relativamente a comportamentos como comer, beber ou fumar enquanto se conduz. No entanto, é claro no n.º 2 do artigo 11.º, ao determinar que: “Os condutores devem, durante a condução, abster-se da prática de quaisquer atos que sejam suscetíveis de prejudicar o exercício de condução com segurança”.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), qualquer comportamento que coloque em causa a segurança rodoviária pode, efetivamente, dar origem a uma coima. Comer ou fumar implica ocupar as mãos e pode afetar a capacidade de concentração do condutor. Nessas situações, a multa aplicável varia entre os 60 e os 300 euros.

Temas: Comer Fumar Código da Estrada Lei Carro

RELACIONADOS

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Levar isto no carro pode parecer inofensivo, mas pode resultar numa multa de 1.500 euros

Afinal, as motas podem furar as filas de trânsito? Quase todos falham a resposta

Atravessar uma passadeira de trotinete, bicicleta ou mota é legal?

Dicas

Descobrimos isto em 2025 e ainda usamos em 2026. Nunca mais lavámos loiça sem ele

Ontem às 17:00

Se só conhece o bicarbonato de sódio, vai ter de experimentar o percarbonato de sódio

Ontem às 16:00

É assim que se consegue impedir que bichos-da-prata apareçam nas gavetas

Ontem às 15:00

Proteja-se das burlas. Não levante dinheiro sem antes fazer isto

Ontem às 14:00

Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris

15 jan, 17:00

Planeie uma escapadinha de inverno neste hotel com piscina aquecida e vista para a serra

15 jan, 16:00

A maioria comete este erro ao fazer carne estufada. Eis como a tornar perfeita

15 jan, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Foi ao hospital com uma dor nas costas, mas foi apanhada na casa de banho a tentar desfazer-se de um bebé na sanita

Ontem às 12:26

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Cláudio Ramos dirige-se a Cristina Ferreira: “Se gostasses de mim de verdade, tinhas ficado”

Ontem às 09:59

Chegaram a dizer-lhe: “Não vais ter marido e ninguém que te queira”. Hoje, Graciela é uma mulher de sucesso e admirada

Ontem às 10:21

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

«Abandonado no altar»: ex-concorrente do «Big Brother» sofreu desgosto de amor que o deixou sem dinheiro e a viver em casa dos pais

Ontem às 15:57

Aos 81 anos, atriz da TVI é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»

Ontem às 14:48

Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o

Ontem às 10:58

Bruna Gomes e Bernardo Sousa deixam fãs ao rubro com novidade: «Não posso acreditar»

Ontem às 09:22

Fotos

É ilegal comer ou fumar enquanto se conduz? Eis o que diz a lei

Há 3h e 47min

Descobrimos isto em 2025 e ainda usamos em 2026. Nunca mais lavámos loiça sem ele

Ontem às 17:00

Se só conhece o bicarbonato de sódio, vai ter de experimentar o percarbonato de sódio

Ontem às 16:00

«Abandonado no altar»: ex-concorrente do «Big Brother» sofreu desgosto de amor que o deixou sem dinheiro e a viver em casa dos pais

Ontem às 15:57