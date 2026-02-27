Afinal, é mais seguro deixar a comida arrefecer ou colocá-la no frigorífico?

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 35min
Muitas vezes ouvimos dizer que devemos deixar a comida arrefecer antes de a guardar no frigorífico, mas será que isso é realmente seguro? Descubra qual é a forma mais correta de conservar os alimentos e evitar riscos para a saúde.

Quando sobra comida, deve colocá-la imediatamente no frigorífico ou esperar que arrefeça primeiro? Guardar alimentos ainda muito quentes ou deixá-los demasiado tempo fora do frio pode favorecer a multiplicação de bactérias. O segredo está em controlar o tempo.

Qual é, então, a opção mais segura?
Depois de cozinhar, o maior risco está no tempo que passa até guardar a comida no frigorífico. As bactérias responsáveis por diversas doenças multiplicam-se rapidamente quando os alimentos permanecem numa faixa de temperatura intermédia, nem quente nem fria. É precisamente nesse intervalo, entre o calor da cozedura e o frio do frigorífico, que acontecem muitos dos erros mais comuns em casa.

Ao contrário do que se possa pensar, não é seguro deixar a comida a arrefecer durante horas na bancada. Quanto mais tempo permanece fora do frio, maior é o risco de contaminação, de acordo com o site MeatChefTools.

A regra é simples: deve guardar a comida no frigorífico assim que deixe de estar excessivamente quente. Não é necessário esperar que fique completamente fria ao toque.

Para acelerar o processo e reduzir os riscos:

  • Divide a comida em recipientes mais pequenos.

  • Usa recipientes rasos em vez de fundos.

  • Mexe sopas ou molhos para libertar o calor mais rapidamente.

Estas estratégias reduzem drasticamente o tempo em que os alimentos permanecem num intervalo crítico de temperatura.

O que nunca deve fazer:

  • Deixar restos do jantar à temperatura ambiente durante toda a noite.

  • Confiar apenas no cheiro ou no aspeto: algumas bactérias não alteram o sabor nem o cheiro dos alimentos, mas podem causar sintomas graves.

