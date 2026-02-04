Deve-se deixar a comida arrefecer antes de a guardar no frigorífico? Especialista esclarece

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:00
Frigorífico
Frigorífico
Image by freepik

Guardar comida ainda quente no frigorífico é uma dúvida comum em muitas casas. Alguns defendem que deve arrefecer primeiro, enquanto outros preferem colocar a comida imediatamente no frio. Mas afinal, qual é a forma mais segura de conservar os alimentos? Um especialista esclarece a questão.

É amplamente sabido que consumir comida de um dia para o outro que não foi refrigerada representa um risco e pode provocar intoxicação alimentar. Por esta razão, é habitual guardar as sobras no frigorífico, permitindo que se conservem durante alguns dias sem estragar. Muitos questionam-se sobre a melhor forma de armazenar comida cozinhada: deve ir imediatamente para o frigorífico ainda quente ou é melhor esperar que arrefeça antes de guardar? O site Self falou com um especialista em segurança alimentar para esclarecer qual a opção mais segura.

Guardar a comida no frigorífico é fundamental, pois ajuda a prevenir a proliferação de bactérias perigosas, que podem causar intoxicações alimentares, explica ao site Self Donald Schaffner, presidente do Departamento de Ciência Alimentar da Universidade Rutgers. De acordo com o especialista, embora seja importante refrigerar as sobras, não é necessário fazê-lo imediatamente após saírem da panela. É possível esperar até duas horas antes de colocar no frigorífico sem comprometer a segurança alimentar. Colocar a comida logo no frio pode até não ter grande efeito, uma vez que o tempo que a comida demora a arrefecer dentro do frigorífico não difere muito do tempo que levaria na bancada da cozinha. Além disso, a diferença de temperatura pode afetar a embalagem, sobretudo se estiver em vidro ou num prato, podendo causar rachaduras ou quebras.

Mais importante do que colocar a comida rapidamente no frigorífico é armazená-la corretamente. Em vez de colocar todos os alimentos num único recipiente grande, é preferível dividir em várias porções menores, distribuindo a comida de forma a que não fique muito alta. Como explica Donald Schaffner, a velocidade com que os alimentos arrefecem depende da profundidade: quanto mais fina for a camada, mais rapidamente atinge uma temperatura que impede a proliferação de bactérias. Outra recomendação é não fechar completamente a tampa enquanto a comida arrefece, permitindo que o vapor saia, mas garantindo que, depois de fria, o recipiente fique bem fechado. Por fim, é aconselhável guardar as sobras na prateleira superior do frigorífico, já que o calor sobe e esta posição ajuda a assegurar que outros alimentos armazenados não aquecem.

Temas: Comida Frigorífico

