A grande aposta aquática deste verão acaba de abrir portas

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Com piscina de ondas, escorregas para todas as idades e cascatas refrescantes, o novo complexo aquático já abriu ao público e promete tornar-se um dos destinos mais procurados deste verão.

Com a chegada dos dias mais quentes e das férias em família cada vez mais próximas, cresce a procura por locais onde seja possível refrescar-se e desfrutar do tempo livre ao ar livre. Seja durante os fins de semana ou nos dias de descanso, os espaços aquáticos continuam a ser uma das opções mais populares para fugir às temperaturas elevadas.

É neste cenário que o Complexo Aquático de Santarém reabriu oficialmente ao público na passada quarta-feira, 28 de maio, assinalando o arranque da época balnear e voltando a acolher visitantes oriundos de várias regiões do País.

Situado no concelho de Santarém, este é um dos equipamentos de lazer mais procurados da região durante os meses de verão. O complexo disponibiliza uma ampla variedade de piscinas e atrações para todas as idades. Entre os destaques estão a piscina recreativa com jogos de água e cascata, a piscina de ondas, os escorregas com várias pistas — incluindo versões em caracol —, bem como espaços dedicados aos mais novos, como um chapinheiro para bebés e uma piscina infantil.

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Além das áreas aquáticas, o espaço conta com uma vasta zona relvada, equipada com áreas de sombra, espreguiçadeiras e um bar com esplanada. Existe também a Zona Conforto, localizada junto à piscina de ondas, onde os visitantes podem escolher packs específicos para usufruir de uma experiência mais cómoda.

Relativamente aos preços, os bilhetes têm valores a partir de 5,50 euros para entradas de meio dia durante a semana, aplicáveis a crianças entre os 4 e os 12 anos e a maiores de 65 anos. Para os adultos, os preços começam nos 8 euros. Já para entradas de dia inteiro em dias úteis, os valores arrancam nos 8,20 euros para crianças e maiores de 65 anos, enquanto os adultos pagam desde 13 euros.

Durante o mês de agosto, período em que se regista uma maior afluência, os preços aumentam devido à elevada procura característica desta altura do verão. Nessa fase, os bilhetes diários passam a custar a partir de 10,50 euros online para crianças e 16 euros para adultos. Veja os preços aqui.

O complexo funciona todos os dias, incluindo feriados, entre as 10h00 e as 19h00. A bilheteira está disponível das 9h00 às 17h30. Estão também disponíveis bilhetes familiares, com diferentes modalidades ajustadas à composição de cada agregado.

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Com uma oferta diversificada de lazer e infraestruturas adequadas a todas as faixas etárias, o Complexo Aquático de Santarém continua a afirmar-se como um dos principais destinos de verão da região.

Temas: Complexo Aquático de Santarém
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