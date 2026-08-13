Este parque aquático junta piscinas de ondas, escorregas e cascatas e tem bilhetes a partir de 5€

Com piscinas de ondas, escorregas, cascatas e várias atrações para toda a família, este parque aquático promete ser um dos destinos mais refrescantes e divertidos deste verão. Os bilhetes têm preços a partir de apenas 5€.

Nas férias em família, são muitos os que procuram espaços onde possam refrescar-se e desfrutar do tempo livre ao ar livre. Seja ao fim de semana ou durante os dias de descanso, os espaços aquáticos mantêm-se entre as opções preferidas para escapar às temperaturas mais altas.

Foi neste cenário que o Complexo Aquático de Santarém reabriu oficialmente no dia 28 de maio, marcando o arranque da época balnear e voltando a receber visitantes vindos de vários pontos do País.

Localizado no concelho de Santarém, o complexo é uma das principais infraestruturas de lazer da região durante o verão. O espaço oferece diversas piscinas e atrações destinadas a todas as idades, incluindo uma piscina recreativa com jogos de água e cascata, uma piscina de ondas e escorregas com várias pistas, entre os quais modelos em caracol. Para os mais pequenos, há ainda um chapinheiro para bebés e uma piscina infantil.

Para além das atrações aquáticas, o recinto dispõe de uma extensa zona relvada, espaços com sombra, espreguiçadeiras e um bar com esplanada. Os visitantes têm também acesso à Zona Conforto, uma área mais reservada junto à piscina de ondas, onde podem optar por packs específicos para uma experiência mais confortável.

No que diz respeito aos preços, as entradas começam nos 5,50 euros para meio dia em dias úteis, aplicando-se este valor a crianças dos 4 aos 12 anos e maiores de 65 anos. No caso dos adultos, os preços começam nos 8 euros. Para um dia inteiro durante a semana, as entradas custam desde 8,20 euros para crianças e maiores de 65 anos, enquanto os adultos pagam a partir de 13 euros.

Durante o mês de agosto, época de maior afluência, os preços sobem devido à procura habitual desta altura do verão. Os bilhetes diários passam a ter valores desde 10,50 euros online para crianças e 16 euros para adultos. O preçário completo pode ser consultado aqui.

O Complexo Aquático de Santarém funciona todos os dias, incluindo feriados, das 10h00 às 19h00. Já a bilheteira está aberta das 9h00 às 17h30. Existe ainda a possibilidade de comprar bilhetes familiares, disponíveis em diferentes modalidades, consoante o agregado.

Com uma oferta diversificada e equipamentos para todas as idades, o Complexo Aquático de Santarém mantém-se como um dos principais destinos de verão da região.