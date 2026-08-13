Este parque aquático junta piscinas de ondas, escorregas e cascatas e tem bilhetes a partir de 5€

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Com piscinas de ondas, escorregas, cascatas e várias atrações para toda a família, este parque aquático promete ser um dos destinos mais refrescantes e divertidos deste verão. Os bilhetes têm preços a partir de apenas 5€.

Nas férias em família, são muitos os que procuram espaços onde possam refrescar-se e desfrutar do tempo livre ao ar livre. Seja ao fim de semana ou durante os dias de descanso, os espaços aquáticos mantêm-se entre as opções preferidas para escapar às temperaturas mais altas.

Foi neste cenário que o Complexo Aquático de Santarém reabriu oficialmente no dia 28 de maio, marcando o arranque da época balnear e voltando a receber visitantes vindos de vários pontos do País.

Localizado no concelho de Santarém, o complexo é uma das principais infraestruturas de lazer da região durante o verão. O espaço oferece diversas piscinas e atrações destinadas a todas as idades, incluindo uma piscina recreativa com jogos de água e cascata, uma piscina de ondas e escorregas com várias pistas, entre os quais modelos em caracol. Para os mais pequenos, há ainda um chapinheiro para bebés e uma piscina infantil.

Para além das atrações aquáticas, o recinto dispõe de uma extensa zona relvada, espaços com sombra, espreguiçadeiras e um bar com esplanada. Os visitantes têm também acesso à Zona Conforto, uma área mais reservada junto à piscina de ondas, onde podem optar por packs específicos para uma experiência mais confortável.

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No que diz respeito aos preços, as entradas começam nos 5,50 euros para meio dia em dias úteis, aplicando-se este valor a crianças dos 4 aos 12 anos e maiores de 65 anos. No caso dos adultos, os preços começam nos 8 euros. Para um dia inteiro durante a semana, as entradas custam desde 8,20 euros para crianças e maiores de 65 anos, enquanto os adultos pagam a partir de 13 euros.

Durante o mês de agosto, época de maior afluência, os preços sobem devido à procura habitual desta altura do verão. Os bilhetes diários passam a ter valores desde 10,50 euros online para crianças e 16 euros para adultos. O preçário completo pode ser consultado aqui.

O Complexo Aquático de Santarém funciona todos os dias, incluindo feriados, das 10h00 às 19h00. Já a bilheteira está aberta das 9h00 às 17h30. Existe ainda a possibilidade de comprar bilhetes familiares, disponíveis em diferentes modalidades, consoante o agregado.

Com uma oferta diversificada e equipamentos para todas as idades, o Complexo Aquático de Santarém mantém-se como um dos principais destinos de verão da região.

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Temas: Complexo Aquático de Santarém
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