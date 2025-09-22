Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00

Diga adeus aos conservantes e ao excesso de açúcar: esta compota caseira é saudável e irresistível.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Para muitas pessoas, a compota é um elemento essencial no pequeno-almoço ou no lanche. No entanto, as versões industriais disponíveis nos supermercados apresentam frequentemente um problema: excesso de açúcar e presença de conservantes.

O site El Cronista partilhou uma receita mais nutritiva que tem vindo a ganhar popularidade: a compota com sementes de chia. Esta versão dispensa açúcar refinado, preserva o sabor natural da fruta e oferece benefícios adicionais para a saúde.

De acordo com especialistas em nutrição, a chia é considerada um “superalimento”, devido à sua riqueza em fibra, proteínas, minerais e ácidos gordos ómega-3. Entre os principais benefícios destacam-se a melhoria da digestão, a regulação da glicose no sangue e a promoção da saúde cardiovascular.

Ingredientes:

  • 250 gramas de fruta fresca ou congelada (morangos, framboesas, mirtilos ou semelhantes);

  • 2 colheres de sopa de sumo de limão;

  • 3 colheres de sopa de sementes de chia;

  • Adoçante natural a gosto (mel, xarope de ácer ou stevia).

Preparação:

  1. Lave e corte a fruta escolhida.

  2. Coloque-a num tacho e cozinhe em lume médio durante 5 minutos, mexendo até libertar o sumo.

  3. Adicione o sumo de limão e esmague a fruta com um garfo, ajustando a textura conforme preferir.

  4. Deixe cozinhar mais 5 minutos em lume brando, até a fruta ficar totalmente macia.

  5. Retire do lume e misture as sementes de chia.

  6. Acrescente o adoçante, se desejar, e envolva bem.

  7. Deixe repousar 30 minutos para que a mistura adquira consistência.

  8. Guarde num frasco de vidro hermético, deixe arrefecer e conserve no frigorífico (até 7 dias).

Com aproximadamente 45 calorias por porção, esta versão saudável da compota é ideal para quem procura opções mais equilibradas, sem renunciar ao prazer de um doce natural.

Temas: Compota

RELACIONADOS

Todos acreditamos que este alimento é saudável, mas contém mais açúcar que um refrigerante

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Vai ficar chocado ao descobrir qual é o alimento mais saudável do mundo

Médico sugere este hábito fácil para acelerar a queima de calorias pela manhã

Este é o valor real de calorias de uma bola de berlim com creme – não se deixe enganar mais

Bacalhau com natas adaptado para quem precisa de emagrecer (com apenas 300 calorias)

Dicas

Depois de cozinhar, quanto tempo devemos esperar antes de colocar a comida no frigorífico?

Ontem às 16:30

Jarros para filtrar a água ficaram para trás: este dispositivo compacto já vende milhares

Ontem às 16:07

Especialista avisa: nunca deixe a chave na porta por dentro à noite

Ontem às 16:00

É seguro colocar papel de alumínio na air fryer?

Ontem às 15:00

Guardar bananas aqui faz com que durem mais 15 dias

Ontem às 14:30

Nutricionista revela o chocolate que pode comer todos os dias: «Nos meus planos dou sempre»

Ontem às 11:05

Médico sugere este hábito fácil para acelerar a queima de calorias pela manhã

21 set, 09:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira reage a momento inesperado na gala do «Secret Story 9»: «Ninguém estava à espera»

Ontem às 09:58

Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral

Ontem às 10:29

Bruno quebra silêncio e deixa Liliana em brasa: «Não pode ter namorado»

Ontem às 10:22

Antes de morrer, Tiago disse aos filhos: «O papá vai fazer tudo para ficar bem, mas também pode ter que ir para o céu»

Ontem às 11:49

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

18 set, 15:30

Descubra como fazer lasanha na air fryer

17 set, 15:30

Fora do Estúdio

Após filho morrer afogado em casa, influencer quebra silêncio: «Assumo a responsabilidade»

Ontem às 15:30

«Foi uma ordem»: Luís Miguel Militão, agora em liberdade, revela tudo em entrevista exclusiva

Ontem às 13:16

Zé, noivo de Liliana, reage às imagens com Fábio e toma atitude. Esta foi a reação de Cristina Ferreira

Ontem às 09:00

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

18 set, 15:38

Fotos

«Encomendei a morte dos seis portugueses»: 'Monstro de Fortaleza' fala pela primeira vez em liberdade sobre o dia fatídico

Ontem às 19:49

Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Ontem às 17:00

Depois de cozinhar, quanto tempo devemos esperar antes de colocar a comida no frigorífico?

Ontem às 16:30

Jarros para filtrar a água ficaram para trás: este dispositivo compacto já vende milhares

Ontem às 16:07