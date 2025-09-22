Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Diga adeus aos conservantes e ao excesso de açúcar: esta compota caseira é saudável e irresistível.
Para muitas pessoas, a compota é um elemento essencial no pequeno-almoço ou no lanche. No entanto, as versões industriais disponíveis nos supermercados apresentam frequentemente um problema: excesso de açúcar e presença de conservantes.
O site El Cronista partilhou uma receita mais nutritiva que tem vindo a ganhar popularidade: a compota com sementes de chia. Esta versão dispensa açúcar refinado, preserva o sabor natural da fruta e oferece benefícios adicionais para a saúde.
De acordo com especialistas em nutrição, a chia é considerada um “superalimento”, devido à sua riqueza em fibra, proteínas, minerais e ácidos gordos ómega-3. Entre os principais benefícios destacam-se a melhoria da digestão, a regulação da glicose no sangue e a promoção da saúde cardiovascular.
Ingredientes:
-
250 gramas de fruta fresca ou congelada (morangos, framboesas, mirtilos ou semelhantes);
-
2 colheres de sopa de sumo de limão;
-
3 colheres de sopa de sementes de chia;
-
Adoçante natural a gosto (mel, xarope de ácer ou stevia).
Preparação:
-
Lave e corte a fruta escolhida.
-
Coloque-a num tacho e cozinhe em lume médio durante 5 minutos, mexendo até libertar o sumo.
-
Adicione o sumo de limão e esmague a fruta com um garfo, ajustando a textura conforme preferir.
-
Deixe cozinhar mais 5 minutos em lume brando, até a fruta ficar totalmente macia.
-
Retire do lume e misture as sementes de chia.
-
Acrescente o adoçante, se desejar, e envolva bem.
-
Deixe repousar 30 minutos para que a mistura adquira consistência.
-
Guarde num frasco de vidro hermético, deixe arrefecer e conserve no frigorífico (até 7 dias).
Com aproximadamente 45 calorias por porção, esta versão saudável da compota é ideal para quem procura opções mais equilibradas, sem renunciar ao prazer de um doce natural.