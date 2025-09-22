Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Diga adeus aos conservantes e ao excesso de açúcar: esta compota caseira é saudável e irresistível.

Para muitas pessoas, a compota é um elemento essencial no pequeno-almoço ou no lanche. No entanto, as versões industriais disponíveis nos supermercados apresentam frequentemente um problema: excesso de açúcar e presença de conservantes.

O site El Cronista partilhou uma receita mais nutritiva que tem vindo a ganhar popularidade: a compota com sementes de chia. Esta versão dispensa açúcar refinado, preserva o sabor natural da fruta e oferece benefícios adicionais para a saúde.

De acordo com especialistas em nutrição, a chia é considerada um “superalimento”, devido à sua riqueza em fibra, proteínas, minerais e ácidos gordos ómega-3. Entre os principais benefícios destacam-se a melhoria da digestão, a regulação da glicose no sangue e a promoção da saúde cardiovascular.

Ingredientes:

250 gramas de fruta fresca ou congelada (morangos, framboesas, mirtilos ou semelhantes);

2 colheres de sopa de sumo de limão;

3 colheres de sopa de sementes de chia;

Adoçante natural a gosto (mel, xarope de ácer ou stevia).

Preparação:

Lave e corte a fruta escolhida. Coloque-a num tacho e cozinhe em lume médio durante 5 minutos, mexendo até libertar o sumo. Adicione o sumo de limão e esmague a fruta com um garfo, ajustando a textura conforme preferir. Deixe cozinhar mais 5 minutos em lume brando, até a fruta ficar totalmente macia. Retire do lume e misture as sementes de chia. Acrescente o adoçante, se desejar, e envolva bem. Deixe repousar 30 minutos para que a mistura adquira consistência. Guarde num frasco de vidro hermético, deixe arrefecer e conserve no frigorífico (até 7 dias).

Com aproximadamente 45 calorias por porção, esta versão saudável da compota é ideal para quem procura opções mais equilibradas, sem renunciar ao prazer de um doce natural.