Muitos usam condicionador no cabelo todos os dias. Mas será mesmo necessário?

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A maioria aplica condicionador sempre que lava o cabelo, mas será esse passo realmente indispensável?

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o condicionador não é apenas um complemento ao shampoo. Enquanto o shampoo tem a função de limpar o cabelo, o condicionador ajuda a fechar a cutícula, hidratar e proteger os fios, tornando-os mais resistentes e fáceis de pentear. Sem este passo, o cabelo tende a ficar mais vulnerável, áspero e com maior propensão ao frizz, uma vez que a lavagem remove a oleosidade natural responsável pela sua proteção.

Mais do que suavidade: funciona como uma barreira protetora

De acordo com o especialista David Lesur, citado no 'El Economista', o condicionador funciona como uma espécie de escudo protetor para o cabelo. Ao selar a cutícula, contribui para:

  • Manter a hidratação no interior do fio;
  • Reduzir o frizz e controlar o volume indesejado;
  • Diminuir o atrito, prevenindo quebras e pontas espigadas;
  • Facilitar o desembaraçar do cabelo.

Além disso, o condicionador cria uma película protetora que ajuda a compensar a perda dos óleos naturais provocada pelo shampoo, deixando o cabelo com um aspeto mais brilhante e alinhado.

Apesar destas vantagens, a proteção proporcionada pelo condicionador é apenas superficial e dura até à lavagem seguinte. Nos casos de cabelos muito secos ou danificados, podem ser necessários tratamentos mais intensivos.

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Temas: Condicionador
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