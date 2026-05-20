Muitos usam condicionador no cabelo todos os dias. Mas será mesmo necessário?

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o condicionador não é apenas um complemento ao shampoo . Enquanto o shampoo tem a função de limpar o cabelo, o condicionador ajuda a fechar a cutícula, hidratar e proteger os fios , tornando-os mais resistentes e fáceis de pentear. Sem este passo, o cabelo tende a ficar mais vulnerável, áspero e com maior propensão ao frizz , uma vez que a lavagem remove a oleosidade natural responsável pela sua proteção.

Mais do que suavidade: funciona como uma barreira protetora

De acordo com o especialista David Lesur, citado no 'El Economista', o condicionador funciona como uma espécie de escudo protetor para o cabelo. Ao selar a cutícula, contribui para:

Manter a hidratação no interior do fio ;

; Reduzir o frizz e controlar o volume indesejado ;

; Diminuir o atrito , prevenindo quebras e pontas espigadas;

, prevenindo quebras e pontas espigadas; Facilitar o desembaraçar do cabelo.

Além disso, o condicionador cria uma película protetora que ajuda a compensar a perda dos óleos naturais provocada pelo shampoo, deixando o cabelo com um aspeto mais brilhante e alinhado.

Apesar destas vantagens, a proteção proporcionada pelo condicionador é apenas superficial e dura até à lavagem seguinte. Nos casos de cabelos muito secos ou danificados, podem ser necessários tratamentos mais intensivos.