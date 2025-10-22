Condução deixa de ser permitida apenas a partir dos 18 anos. Saiba o que mudou

Com as novas regras, será possível conduzir antes dos 18 anos.

O Parlamento Europeu aprovou novas regras para as cartas de condução que vão alterar o processo de obtenção da carta na União Europeia. A principal novidade é que os jovens de 17 anos poderão conduzir carros ligeiros, mas apenas se estiverem acompanhados por um condutor experiente até atingirem os 18 anos.

As regras introduzem ainda uma versão digital da carta de condução, que poderá ser apresentada no telemóvel, sem necessidade do cartão físico.

Os novos condutores terão um período de experiência de dois anos, durante o qual as sanções serão mais rigorosas caso conduzam sob o efeito do álcool ou sem cinto de segurança.

Outra alteração permite que se obtenha a carta de camião aos 18 anos e a carta de autocarro aos 21, desde que se tenha completado a formação profissional necessária.

As novas cartas terão validade de 15 anos para automóveis e motas, e cinco anos para camiões e autocarros. Os países da União Europeia têm um prazo de três anos para adaptar estas regras às suas legislações nacionais.