Conduzir de chinelos ou em tronco nu dá multa? Esclareça de uma vez por todas

Usar chinelos ou conduzir sem camisa pode resultar em multa? Esclareça essa dúvida!

No verão, com o calor, muitos condutores têm a tentação de conduzir de chinelos e, em alguns casos, até de conduzir em tronco nu. Contudo, surgem dúvidas: será que essas atitudes podem resultar numa multa? De acordo com informações disponibilizadas no site da ACP (Automóvel Clube de Portugal), estes são apenas mitos populares que circulam especialmente no verão.

Afinal, é proibido conduzir de chinelos ou em tronco nu?

A resposta é clara: não. Não é proibido conduzir de chinelos ou em tronco nu. Estes são, na verdade, mitos urbanos amplamente difundidos. A GNR, em 2020, desmistificou estas questões ao criar uma campanha de esclarecimento na sua página de Facebook, deixando claro que o Código da Estrada não prevê qualquer proibição sobre o vestuário ou calçado usados durante a condução, incluindo chinelos ou conduzir sem t-shirt.

No entanto, a ACP ressalta que o mais importante é que o vestuário e o calçado não prejudiquem a condução segura. Embora não haja uma infração associada ao facto de conduzir de chinelos ou em tronco nu, é essencial garantir que o conforto e a segurança do condutor não sejam comprometidos.

A segurança na condução

Embora a legislação não imponha restrições quanto ao tipo de vestuário, é fundamental que o calçado utilizado permita uma condução segura. Certos tipos de chinelos, por exemplo, podem ter solas largas e espessas que dificultam a atuação adequada nos pedais, o que pode levar a situações perigosas, como o pisar simultâneo de dois pedais ou o calçado a ficar preso no acelerador. Estas situações comprometem a segurança rodoviária e podem resultar em acidentes.

Por isso, é aconselhável que o calçado seja adequado para a condução, seja chinelo, sapato ou bota, de modo a garantir que o condutor consiga manobrar os pedais de forma eficiente e segura.

Conduzir em tronco nu

Quanto à condução em tronco nu, a principal preocupação é a segurança do condutor, especialmente em caso de travagem brusca ou acidente. Embora não haja qualquer multa associada ao facto de não usar t-shirt, o risco de lesões aumenta, uma vez que o cinto de segurança, ao estar em contacto direto com a pele, pode causar ferimentos. A ACP destaca que, independentemente do vestuário, o cinto de segurança deve ser sempre utilizado.

Em resumo, embora não seja ilegal conduzir de chinelos ou em tronco nu, é fundamental garantir que a condução seja feita de forma segura e confortável, sem colocar em risco a segurança do condutor, dos passageiros ou de outros utentes da estrada.