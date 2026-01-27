Passar num radar a uma velocidade inferior à permitida dá multa? Eis o que deve saber

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:00

Passar num radar abaixo da velocidade recomendada é algo que muitos condutores fazem sem pensar duas vezes, acreditando que assim evitam problemas. No entanto, há regras pouco conhecidas que levantam dúvidas: será que circular demasiado devagar pode, em certos casos, dar multa? A resposta não é tão simples quanto parece e depende de vários factores previstos no Código da Estrada.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Imagine que um condutor circula numa estrada nacional com boa visibilidade, piso seco e trânsito reduzido, onde o limite máximo permitido é de 90 km/h, mas mantém uma velocidade constante de 40 km/h, sem qualquer justificação aparente. Não existem obras, o estado do tempo é favorável e não há obstáculos na via. Ao fazê-lo, está a provocar filas de trânsito, obrigando outros condutores a travagens bruscas ou a ultrapassagens desnecessárias. Nestas circunstâncias, a sua condução pode ser enquadrada como marcha lenta com embaraço injustificado, dando origem a coima.

O Código da Estrada português é claro relativamente à condução excessivamente lenta. Os condutores não devem circular a uma velocidade cuja lentidão cause embaraço injustificado aos restantes utentes da via. Isto significa que circular demasiado devagar, sem motivo válido, pode constituir uma infração sempre que prejudique o normal fluir do trânsito.

Quem infringir esta norma fica sujeito a uma coima entre 60 e 300 euros, desde que não seja aplicável uma sanção mais grave prevista noutra disposição legal. Apesar de a maioria das contraordenações relacionadas com a velocidade estar associada ao excesso, a lei também prevê penalizações para situações de lentidão injustificada. Assim, a violação do artigo 26.º do Código da Estrada pode resultar numa multa dentro desse intervalo quando a condução lenta cause embaraço aos restantes automobilistas.

Para além desta regra, existem limites mínimos de velocidade definidos para determinados tipos de via. Nas autoestradas, por exemplo, é proibido circular a menos de 50 km/h, salvo causa justificada, como congestionamento de trânsito ou condições meteorológicas extremas. Esta obrigação encontra-se prevista no artigo 72.º do Código da Estrada e aplica-se especificamente às autoestradas.

Temas: Condução Velocidade Código da Estrada

RELACIONADOS

Mulher arrisca multa de 30 mil euros depois de ter feito isto numa aplicação de trânsito

Usar o telemóvel com o carro parado dá multa? Saiba o que diz a lei

Levar cães soltos no carro dá multa? Veja o que a lei diz

Levar isto no carro pode parecer inofensivo, mas pode resultar numa multa de 1.500 euros

Dicas

À procura de destinos de férias para 2026? Este paraíso de águas quentes está a menos de 2 horas de Portugal

Há 1h e 51min

Estado oferece apoio de até 1500 euros para comprar bicicleta. Candidaturas estão quase a encerrar

Há 2h e 51min

Nunca coloque o aquecedor nesta temperatura se quer gastar menos

Há 3h e 51min

"Não sei como vivi sem ele até agora": desumidificador está a salvar casas com problemas de humidade

Hoje às 11:05

Ganhou gordura abdominal depois dos 40? Afaste estes 7 alimentos da sua alimentação

Ontem às 17:00

Hotel vende camas, sofás e móveis de luxo a partir de 20 euros. Saiba como adquirir

Ontem às 16:00

Vai para o lixo em muitas casas, mas pode ser o ingrediente-chave para uma mousse

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos

Ontem às 12:38

Regresso de férias traz surpresa a Cristina Ferreira. Cláudio Ramos surge com um detalhe que escapou a todos

Ontem às 09:59

Aos 44 anos, Francisco confessa: “Casei porque achava que ia morrer”

Ontem às 12:15

Diogo teve um acidente de mota que o deixou paraplégico: “Nunca fui por aquele caminho e naquele dia fui”

Hoje às 11:43

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

Há 2h e 39min

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

Há 3h e 35min

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

Hoje às 09:43

Sem o marido, mas com companhia. Manuel Luís Goucha concretiza sonho em viagem: «Pura magia»

Hoje às 09:01

Fotos

À procura de destinos de férias para 2026? Este paraíso de águas quentes está a menos de 2 horas de Portugal

Há 1h e 51min

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

Há 2h e 39min

Estado oferece apoio de até 1500 euros para comprar bicicleta. Candidaturas estão quase a encerrar

Há 2h e 51min

Estava a 500 metros de casa quando a vida mudou para sempre: «Quando pedem para falar numa sala à parte nunca é bom»

Há 3h e 5min