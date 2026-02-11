Após conflito com vizinha por 30 centímetros de terreno, idosa foi obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00
Idosa
Idosa
Foto: freepik

Uma idosa foi obrigada a vender a casa onde vivia há décadas para pagar mais de 130 mil euros, depois de um conflito com a vizinha por apenas 30 centímetros de terreno. O caso, que ilustra até que ponto disputas de propriedade podem arruinar vidas, gerou comoção na comunidade local.

Uma reformada britânica de 77 anos corre o risco de perder a casa onde vive, totalmente paga e avaliada em quase meio milhão de euros, após uma prolongada batalha judicial com a vizinha por uma estreita faixa de terreno de apenas 30 centímetros. Depois de seis anos de litígios, a justiça determinou que a idosa pague uma dívida de 132 mil euros em custos judiciais, o que poderá forçá-la a vender o imóvel para cumprir a decisão.

De acordo com o site Noticias Trabajo, o conflito teve início quando a vizinha, de 64 anos, alterou a vedação que separava as duas propriedades. A reformada alegou que a nova cerca invadiu o seu terreno, retirando-lhe parte da parcela, e decidiu agir para recuperar o espaço. O desentendimento acabou por escalar para uma longa disputa legal, marcada por acusações mútuas e sucessivos recursos em tribunal.

Os custos do processo, que inicialmente rondavam os 16 mil euros, foram aumentando ao longo dos anos até ultrapassarem os 132 mil. No final, o tribunal deu razão à vizinha e ordenou o pagamento da dívida. Sem poupanças suficientes, a venda da casa surge como a única forma de saldar o valor em causa.

Apesar disso, a reformada garante que não pretende abandonar a habitação, afirmando que a casa está paga e que apenas defendeu o que considerava ser seu. O prazo para desocupar o imóvel já terminou, mas a idosa continua no local, vivendo com receio de uma intervenção das autoridades.

Do outro lado, a vizinha diz estar a viver uma situação angustiante e teme que a sentença nunca venha a ser executada. Segundo a sua defesa, a venda do imóvel permitiria à reformada saldar a dívida e comprar outra casa, algo que a idosa rejeita, mantendo a promessa de lutar até às últimas consequências.

