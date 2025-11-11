De 218€ para 94€: este robot aspira, lava e adapta-se a todas as superfícies

Este artigo pode conter links afiliados*

Não é todos os dias que um aspirador robot com navegação laser fica a menos de 100 euros

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O Conga M50 é um dos robots mais procurados do momento e promete simplificar a rotina doméstica. Aspira, lava e cria um mapa completo da casa através de um sistema de navegação a laser, evitando percursos repetidos como acontecia com modelos mais antigos. E há um detalhe difícil de ignorar: encontra-se agora com 54% de desconto, por apenas 100,84€.

Com capacidade para limpar até 160 m² numa única carga e uma potência de sucção de 5000 Pa, este modelo assegura resultados consistentes. A bateria de 3200 mAh permite completar toda a limpeza sem necessidade de interrupções. Uma utilizadora partilhou a experiência: “Com animais e uma criança pequena, era impossível manter o chão limpo todos os dias. Desde que comprei o Conga M50, a casa fica impecável e sem esforço.”

Adquira aqui

aspirador robot conga m50

O design, com apenas 10 centímetros de altura, permite alcançar zonas difíceis como o espaço por baixo do sofá ou da cama. A escova adapta-se tanto a soalhos como a alcatifas, e o conjunto inclui dois panos de limpeza. Outro utilizador realça: “A escova limpa bem todas as superfícies e consigo programar tudo a partir do telemóvel. O chão fica sempre impecável.”

A gestão é feita através da aplicação 3D WiFi, que possibilita definir horários, percursos e áreas específicas para aspirar ou lavar. A função de lavagem é especialmente apreciada por quem tem animais de estimação ou crianças, deixando o chão não apenas sem pó, mas verdadeiramente limpo. Como refere uma das avaliações: “Graças ao mapeamento e aos sensores, o robot trabalha de forma autónoma e posso controlar tudo à distância. É uma grande ajuda no dia a dia.”

Com mais de 2.400 avaliações e uma classificação média de 4,3 estrelas na Amazon, o Conga M50 consolidou-se como um dos robots mais vendidos da sua categoria. Para quem procura uma casa limpa com o mínimo de esforço, este modelo combina potência, eficiência e um preço difícil de igualar.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Conga M50 Aspirador robot Desconto Limpeza

RELACIONADOS

O segredo para castanhas perfeitas? Este cortador que toda a gente está a comprar

Secam em minutos e não precisam de ferro: estes lençóis da Amazon vendem-se aos milhares

Pare de gastar 300€ em aspiradores. Este de 130€ faz exatamente o mesmo

"Nunca vi nada assim": este spray elimina bolor em meia hora e tem milhares de fãs

Dicas

Só precisa de dois ingredientes e alguns minutos para fazer castanhas assadas em casa como as da rua

Há 3h e 37min

Se quer evitar desconfortos intestinais, não coma esta parte da castanha

Hoje às 16:00

É provável que use isto na air fryer, mas alertas recentes dizem que é perigoso

Hoje às 15:00

Esqueça o trabalho de cortar as castanhas. Este utensílio faz tudo por si

Hoje às 14:00

Liliana Filipa desvenda 'segredo' de casa que poucos conhecem

Hoje às 09:47

Abriu um supermercado com preços mais baixos que o normal. Aqui é possível fazer um avio por 40 euros

Ontem às 16:00

É assim que vai conseguir recuperar as suas peças manchadas com lixívia

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»

Hoje às 10:49

Cristina Ferreira parabeniza Cláudio Ramos com mensagem emotiva: «Se há pessoa que eu sinto como protetor em relação a mim é o Cláudio»

Hoje às 09:53

Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra

Hoje às 11:25

André Ventura: «Há homem e há mulher. O resto são aberrações»

Hoje às 11:56

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

Ontem às 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Fora do Estúdio

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

Hoje às 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

Ontem às 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

Ontem às 14:15

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

Ontem às 08:51

Fotos

Só precisa de dois ingredientes e alguns minutos para fazer castanhas assadas em casa como as da rua

Há 3h e 37min

«Se há pessoa que sinto como protetor, é...»: em dia especial, Cristina Ferreira declara-se a um dos homens da sua vida

Hoje às 16:02

Se quer evitar desconfortos intestinais, não coma esta parte da castanha

Hoje às 16:00

É provável que use isto na air fryer, mas alertas recentes dizem que é perigoso

Hoje às 15:00