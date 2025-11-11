De 218€ para 94€: este robot aspira, lava e adapta-se a todas as superfícies

Este artigo pode conter links afiliados*

Não é todos os dias que um aspirador robot com navegação laser fica a menos de 100 euros

O Conga M50 é um dos robots mais procurados do momento e promete simplificar a rotina doméstica. Aspira, lava e cria um mapa completo da casa através de um sistema de navegação a laser, evitando percursos repetidos como acontecia com modelos mais antigos. E há um detalhe difícil de ignorar: encontra-se agora com 54% de desconto, por apenas 100,84€.

Com capacidade para limpar até 160 m² numa única carga e uma potência de sucção de 5000 Pa, este modelo assegura resultados consistentes. A bateria de 3200 mAh permite completar toda a limpeza sem necessidade de interrupções. Uma utilizadora partilhou a experiência: “Com animais e uma criança pequena, era impossível manter o chão limpo todos os dias. Desde que comprei o Conga M50, a casa fica impecável e sem esforço.”

O design, com apenas 10 centímetros de altura, permite alcançar zonas difíceis como o espaço por baixo do sofá ou da cama. A escova adapta-se tanto a soalhos como a alcatifas, e o conjunto inclui dois panos de limpeza. Outro utilizador realça: “A escova limpa bem todas as superfícies e consigo programar tudo a partir do telemóvel. O chão fica sempre impecável.”

A gestão é feita através da aplicação 3D WiFi, que possibilita definir horários, percursos e áreas específicas para aspirar ou lavar. A função de lavagem é especialmente apreciada por quem tem animais de estimação ou crianças, deixando o chão não apenas sem pó, mas verdadeiramente limpo. Como refere uma das avaliações: “Graças ao mapeamento e aos sensores, o robot trabalha de forma autónoma e posso controlar tudo à distância. É uma grande ajuda no dia a dia.”

Com mais de 2.400 avaliações e uma classificação média de 4,3 estrelas na Amazon, o Conga M50 consolidou-se como um dos robots mais vendidos da sua categoria. Para quem procura uma casa limpa com o mínimo de esforço, este modelo combina potência, eficiência e um preço difícil de igualar.

