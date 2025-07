Esqueça o ar condicionado: este truque com o congelador vai refrescar as suas noites

Sem pesar na fatura da eletricidade, esta dica vai ajudar a que durma melhor.

Os dias de calor intenso e céu limpo trazem como consequência casas sobreaquecidas. Muitas vezes, mesmo quando a temperatura desce no exterior, o calor persiste dentro de casa, tornando o ato de dormir uma verdadeira dificuldade — sobretudo sem ar condicionado ou ventoinhas ligadas.

Para quem não dispõe destes equipamentos ou prefere não os usar para evitar um aumento na fatura da eletricidade, parece não haver alternativa senão enfrentar as noites quentes. No entanto, segundo o HuffPost espanhol, surgiu recentemente uma nova dica que pode ajudar a lidar com o calor na hora de dormir, sem custos acrescidos. O segredo está no congelador.

Embora existam inúmeras sugestões disponíveis online, esta destaca-se pela sua simplicidade e eficácia. O primeiro passo poderá passar por limpar bem o congelador, de forma a eliminar quaisquer odores provenientes de alimentos. Isto porque a dica consiste precisamente em colocar os lençóis e as fronhas da almofada no congelador antes de se deitar.

Apesar de à primeira vista a sugestão parecer insólita, é natural que surja a dúvida sobre se a roupa de cama poderá ficar rígida e desconfortável. No entanto, isso não acontece, uma vez que os tecidos não contêm humidade suficiente para congelar.

Recomenda-se que os lençóis e as fronhas sejam colocados no congelador cerca de duas horas antes da hora de ir para a cama, para garantir que fiquem suficientemente frescos e agradáveis ao toque.

Caso exista preocupação quanto ao contacto da roupa de cama com alimentos, há duas soluções possíveis: utilizar sacos de plástico para isolar os têxteis ou reservar uma prateleira ou gaveta no congelador, certificando-se previamente de que está vazia e devidamente higienizada.