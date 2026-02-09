Conservantes que consome todos os dias podem estar ligados ao cancro e à diabetes tipo 2

Todos os dias, muitos de nós consumimos alimentos com conservantes sem sequer pensar nos riscos. Mas estudos recentes sugerem que alguns destes aditivos podem estar ligados ao desenvolvimento de cancro e à diabetes tipo 2. Saiba quais os conservantes mais perigosos e como os evitar na sua alimentação diária.

Os conservantes alimentares comuns, usados para preservar os alimentos e prolongar o seu prazo de validade, podem estar ligados a um risco aumentado de diversos tipos de cancro e de diabetes tipo 2, segundo dois estudos recentes conduzidos em França.

“Estas são descobertas muito importantes para os conservantes que são não só amplamente utilizados nos mercados francês e europeu, mas também nos Estados Unidos”, afirma Mathilde Touvier, investigadora principal do estudo NutriNet-Santé que serviu de base à investigação.

O NutriNet-Santé, iniciado em 2009, compara os registos online sobre dieta e estilo de vida de mais de 170.000 participantes com os seus dados médicos do sistema nacional de saúde francês.

“Estes são os dois primeiros estudos no mundo que investigam as associações entre a exposição a estes aditivos alimentares e o cancro e a diabetes de tipo 2”, explica Touvier, que também é diretora de investigação no Instituto Nacional de Saúde e Investigação Médica em Paris, “e por isso temos de ser muito cautelosos com a mensagem. Obviamente, os resultados precisam de ser confirmados”.

Apesar destas precauções, David Katz, especialista em medicina preventiva e de estilo de vida e fundador da True Health Initiative, afirma por e-mail: “a preocupação sobre os conservantes é mais uma razão entre muitas para enfatizar a importância para a saúde pessoal e pública de consumir alimentos frescos, integrais e minimamente processados, principalmente vegetais”. Katz não participou no estudo.

Cancro e conservantes

O estudo sobre o cancro, publicado na revista The BMJ, analisou 58 conservantes em cerca de 105.000 pessoas sem cancro em 2009, seguidas durante 14 anos. Foram incluídos apenas participantes que responderam a questionários alimentares diários, referindo marcas específicas. Compararam-se aqueles que consumiam mais alimentos com conservantes com os que consumiam menos.

Dos 17 conservantes consumidos por pelo menos 10% dos participantes, 11 não apresentaram associação com o cancro. No entanto, seis conservantes ligados ao cancro são considerados GRAS (“geralmente reconhecidos como seguros”) pela Food and Drug Administration dos EUA: nitrito de sódio, nitrato de potássio, sorbatos, metabissulfito de potássio, acetatos e ácido acético.

O nitrito de sódio , usado em carnes processadas como bacon, fiambre e charcutaria, foi associado a um aumento de 32% do risco de cancro da próstata .

O nitrato de potássio correlacionou-se com 22% mais risco de cancro da mama e 13% mais risco de todos os cancros . A Organização Mundial de Saúde considera a carne processada um agente cancerígeno, ligada ao cancro do cólon.

Os sorbatos , especialmente o sorbato de potássio , mostraram 26% mais risco de cancro da mama e 14% mais risco de todos os cancros , sendo usados em vinho, pastelaria, queijos e molhos para prevenir bolores e bactérias.

O metabissulfito de potássio , presente em vinho e cerveja, aumentou o risco de cancro da mama em 20% e 11% de todos os cancros .

Os acetatos , provenientes de fermentação natural e usados em carne, molhos, pão e queijo, aumentaram o risco de 25% no cancro da mama e 15% em geral .

O ácido acético, principal ingrediente do vinagre, aumentou o risco de 12% de todos os cancros.

Outros conservantes estudados incluem antioxidantes como vitamina C e E, extratos de plantas (alecrim) e conservantes sintéticos como hidroxianisol butilado. Apesar de conservantes naturais estarem normalmente ligados a menor risco quando consumidos em alimentos integrais, podem ser prejudiciais como aditivos, explica Touvier:

“A hipótese é que, ao isolar uma substância da sua matriz original de um fruto ou vegetal inteiro, o efeito sobre a nossa saúde pode mudar, dependendo da forma como o microbiota intestinal a processa”, diz.

Dois conservantes antioxidantes foram associados ao cancro: eritorbato de sódio e outros eritorbatos, derivados de açúcares fermentados, ligados a 21% mais risco de cancro da mama e 12% mais risco de todos os cancros. São usados para prevenir descoloração e deterioração em aves, refrigerantes e pastelaria, e o eritorbato de sódio acelera a cura em carnes processadas.

Estudos observacionais podem ter erros devido à falta de controlo de variáveis externas. Contudo, o editorial do estudo destaca como ponto forte a avaliação detalhada da ingestão de conservantes, com registos dietéticos repetidos a cada 24 horas, e a análise de impacto em modelos animais, celulares e microbiota intestinal, explica Touvier.

Ambos os estudos controlaram variáveis como atividade física, tabaco, álcool, medicação e estilo de vida. Segundo David Katz, “a conclusão de que classes específicas de conservantes estão associadas a um risco acrescido de alguns cancros foi robusta a todos estes ajustamentos, o que indica que merece atenção e mais investigação”.

Diabetes tipo 2 e conservantes

O estudo sobre diabetes de tipo 2, publicado na revista Nature Communications, avaliou o efeito dos conservantes em 109.000 participantes do NutriNet-Santé sem a doença no início do estudo.

Foram encontrados 12 dos 17 conservantes analisados associados a um risco quase 50% superior de desenvolver diabetes de tipo 2 nos consumidores com níveis mais elevados.

Cinco conservantes ligados ao cancro — sorbato de potássio, metabissulfito de potássio, nitrito de sódio, ácido acético e acetato de sódio — também aumentaram o risco de diabetes em 49%. Um sexto, propionato de cálcio, usado para travar bolores e bactérias, também mostrou associação.

Dois aditivos antioxidantes aumentaram ainda o risco: alfa-tocoferol (vitamina E), ascorbato de sódio (vitamina C e sódio), extratos de alecrim, eritorbato de sódio, ácido fosfórico (refrigerantes, carnes processadas, queijos) e ácido cítrico, usado como intensificador de sabor e conservante. O aumento de risco chegou a 42%.

Como estes são os primeiros estudos sobre conservantes, cancro e diabetes tipo 2, é necessária mais investigação para confirmar os resultados, afirma Anaïs Hasenböhler, estudante de doutoramento na Equipa de Investigação em Epidemiologia Nutricional da Universidade Sorbonne Paris Nord.

“Estes novos dados juntam-se a outros que defendem uma reavaliação dos regulamentos sobre a utilização de aditivos alimentares pela indústria, para melhorar a proteção dos consumidores”, acrescentou Hasenböhler num comunicado.