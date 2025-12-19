Este Natal, a Consoada é em sua casa? Saiba como poupar

  Joana Lopes
  • Há 1h e 53min

Com a chegada do Natal, os gastos tendem a aumentar, sobretudo quando a Consoada é em nossa casa. Entre compras, preparações e convidados, o orçamento pode facilmente sair do controlo — mas há formas simples de poupar sem abdicar da tradição.

Quando a Consoada acontece em casa, é normal que surjam dúvidas sobre o que preparar e como controlar os gastos. A ceia de Natal é tradicionalmente marcada pela abundância, com mesas cheias de entradas, pratos principais e sobremesas, e isso pode tornar a ida ao supermercado mais stressante do que o desejável. Ainda assim, é possível organizar uma Consoada completa, saborosa e económica, sem abdicar do espírito da época.

Muitas pessoas adoram o Natal até ao momento em que percebem que vão receber toda a família à mesa. Para evitar preocupações desnecessárias, vale a pena planear com antecedência e adotar algumas estratégias simples que ajudam a poupar sem comprometer a refeição. Um dos pontos mais importantes é evitar encomendar comida pronta. Para quem sente que preparar tudo sozinho pode ser excessivo, uma boa solução é dividir tarefas com os convidados, pedindo que fiquem responsáveis por entradas ou sobremesas.

Optar por fazer toda a comida em casa é, na maioria dos casos, mais económico. Apesar de os produtos congelados e pré-preparados parecerem práticos, acabam por ter um custo mais elevado. Existem alternativas fáceis, rápidas e acessíveis que podem ser preparadas sem grande esforço, como pequenas entradas feitas com ingredientes simples e tradicionais, capazes de agradar a todos sem pesar no orçamento.

No prato principal, o excesso é um dos maiores inimigos da poupança. Preparar demasiadas opções por receio de desagradar alguém leva quase sempre ao desperdício. Apostar em escolhas clássicas, como bacalhau e peru, é geralmente suficiente. Além disso, pensar antecipadamente em como reaproveitar as sobras nos dias seguintes ajuda a evitar que a comida acabe no lixo. Também é aconselhável evitar receitas demasiado elaboradas ou com ingredientes pouco comuns, lembrando que a Consoada é apenas uma refeição. Comprar apenas o necessário faz toda a diferença, sendo ainda possível recorrer a alternativas como a compra de frutas e legumes que, apesar de não cumprirem os padrões estéticos dos supermercados, continuam perfeitamente próprios para consumo.

Outro ponto essencial é nunca ir às compras sem uma lista bem definida. Esta simples medida ajuda a manter o foco no que realmente é preciso e reduz a tentação de comprar produtos desnecessários, protegendo tanto o orçamento como a despensa de excessos.

A mesa de Natal não precisa de ser cara para ser bonita. Com criatividade, é possível criar um ambiente acolhedor usando elementos que já existem em casa, como velas, pinhas, ramos ou flores simples. A sustentabilidade e a simplicidade podem andar de mãos dadas com o espírito natalício.

Também nas bebidas convém manter a moderação. Não é preciso investir numa grande variedade: algumas garrafas de vinho, água e bebidas sem álcool para as crianças são suficientes para acompanhar a refeição.

No fundo, o mais importante é lembrar que o Natal se faz de partilha, de família e de momentos passados à mesa, e não de excessos. Com organização e escolhas conscientes, é possível celebrar a Consoada com tudo o que importa — sem comprometer as finanças.

Temas: Consoada Natal

