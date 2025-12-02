Morreu Constança Cunha Sá. Revelada a causa da morte da jornalista

A notícia da morte de Constança Cunha e Sá foi avançada pela CNN Portugal e TVI.

Morreu a jornalista Constança Cunha e Sá, aos 67 anos, vítima de doença prolongada, avança a CNN Portugal e TVI. A profissional deixa um legado ímpar no jornalismo português, marcado por décadas de opinião crítica, independência e contributo para o debate público.

Constança Cunha e Sá enfrentava uma doença prolongada — um cancro — cuja evolução acabou por ditar o seu afastamento progressivo da vida pública.

Formada em Filosofia pela Universidade Católica de Lisboa, Constança Cunha e Sá iniciou a vida profissional como professora, mas foi no jornalismo que encontrou o seu verdadeiro espaço. A estreia aconteceu na revista Sábado, seguindo-se o histórico jornal O Independente, onde rapidamente se destacou. Foi colunista, diretora-adjunta e, mais tarde, diretora do jornal, tornando-se uma das vozes mais influentes da imprensa portuguesa dos anos 90 e 2000.

Passou também pelo Diário Económico, onde desempenhou funções de redatora-principal, antes de transitar para a televisão. Na TVI assumiu inicialmente o cargo de Editora de Política, revelando-se mais tarde como comentadora incisiva e referência do espaço de opinião do canal.

Na TVI24, destacou-se como moderadora do programa “A Prova dos 9”, onde conduziu debates políticos com rigor e firmeza. Deixou a estação em 2020, regressando em 2021 para continuar a contribuir com análise política e opinião.

 

 

