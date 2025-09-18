Depois de saber isto, nunca mais vai deixar um copo de água na mesa de cabeceira

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 34min

Muitas pessoas têm o hábito de deixar um copo de água ao lado da cama antes de dormir, mas especialistas alertam que esta prática pode trazer riscos inesperados à saúde.

Muitas pessoas têm o costume de colocar um copo de água na mesa de cabeceira, seja para saciar a sede durante a noite, seja para tomar a medicação ao acordar. Contudo, médicos e higienistas alertam que esta prática pode apresentar riscos para a saúde.

Segundo o site The Body Optimist, os especialistas indicam que a água que permanece exposta durante várias horas acumula partículas invisíveis, como ácaros e microrganismos. Durante a noite, este líquido torna-se um ambiente favorável à proliferação de bactérias e fungos, que podem prejudicar a flora bucal.

Outro problema destacado é a exposição à luz e ao calor. Mesmo uma luz simples junto ao copo pode aquecer a água e acelerar reações químicas que alteram a sua composição. Além disso, não é incomum que pequenos insetos pousarem ou deixem resíduos no copo destapado.

Para minimizar os riscos, os especialistas recomendam recorrer a recipientes fechados, como garrafas ou jarros com tampa, garantindo maior segurança. Em alternativa, reforçam que a melhor forma de evitar a sede durante a noite é manter uma boa hidratação ao longo do dia, diminuindo a necessidade de beber água durante a madrugada.

