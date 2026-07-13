Nunca pensámos que colocar um copo no lava-loiça antes de ir de férias pudesse servir para isto

  • Dois às 10
Copo no lava-loiça
Copo no lava-loiça
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Parece um gesto sem qualquer lógica, mas há quem nunca vá de férias sem deixar um copo no lava-loiça. A razão é mais útil do que imagina.

Quando uma habitação fica fechada durante vários dias, há pequenos gestos que podem fazer a diferença e ajudar a evitar contratempos no regresso. O que parecia estar em perfeitas condições antes da partida pode sofrer alterações com o passar do tempo.

Um dos problemas mais frequentes depois de um período de férias é encontrar odores desagradáveis em determinadas zonas da casa. Em muitos casos, a causa não está relacionada com falta de limpeza ou acumulação de resíduos, mas sim com processos que acontecem de forma gradual enquanto a habitação permanece desocupada.

Por esse motivo, antes de viajar, muitas pessoas adotam diferentes medidas preventivas para proteger os canos e outras áreas da casa. Entre as recomendações que têm circulado nas redes sociais está um método tão simples como colocar um copo virado ao contrário sobre uma folha de papel pousada no ralo do lava-loiça da cozinha, como escreve o jornal espanhol La Vanguardia.

A explicação para esta recomendação está no funcionamento do sifão, a curva da canalização que mantém permanentemente uma pequena quantidade de água. Essa reserva funciona como uma barreira natural, impedindo que os gases provenientes da rede de esgotos entrem na habitação.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Quando a casa permanece fechada durante vários dias ou semanas, a água retida no sifão pode evaporar-se, sobretudo em épocas de temperaturas elevadas. Quando esse selo hidráulico desaparece, os odores provenientes do esgoto conseguem subir facilmente pelos canos, deixando um cheiro desagradável no interior da habitação quando regressar.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Copo Lava-loiça Férias
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Depois de saber isto, nunca mais vai deixar um copo de água na mesa de cabeceira

Diga adeus aos copos baços da máquina de lavar loiça com este truque

Nunca mais vai dormir sem colocar uma folha de louro por baixo da almofada

Nunca deixe estes 10 objetos na bancada da cozinha

Dicas

Deixámos de beber água gelada depois de descobrir isto. Nunca imaginámos o motivo

Hoje às 16:00

Viral. Milhares de pessoas estão a fazer isto para dormir melhor sem ar condicionado

Hoje às 15:00

Estas sandálias da Skechers continuam entre as favoritas para o verão e estão mais baratas

Hoje às 10:39

Do carro ao sofá: este aspirador compacto promete acabar com a sujidade em minutos

10 jul, 21:07

Esta bebida está a conquistar quem quer uma barriga mais lisa, diz nutricionista

9 jul, 17:00

Antes de deixar o ar condicionado ligado toda a noite, leia este alerta de um enfermeiro

9 jul, 16:00

Se sofre de pernas inchadas no verão, precisa de experimentar isto

8 jul, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira regressa de férias e fica a par do que aconteceu na sua ausência

Hoje às 09:53

Revelação de Gonçalo Quinaz deixa Cristina Ferreira surpreendida: “Isto é inédito”

Hoje às 10:49

Especialista em espiritualidade revela como um copo com água e sal pode indicar a energia da sua casa

8 jul, 10:35

Cristina Ferreira sobre concorrente do "Big Brother Verão": "Ficou visto que ninguém gosta dela"

Hoje às 10:05

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

4 jul, 09:00

Fora do Estúdio

Que luxo. Após o Secret Story, Jéssica Jeremias abre as portas da nova e milionária casa

Hoje às 15:29

Um dos casais mais bonitos da televisão portuguesa celebra dia especial: «A minha pessoa preferida»

Hoje às 15:16

«Eu sabia que este dia ia chegar»: Nuno Markl gera onda de reações com partilha emocionante

Hoje às 14:47

Sandra Felgueiras vive noite que jamais vai esquecer: «Ainda não caí em mim»

Hoje às 11:11

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Nunca pensámos que colocar um copo no lava-loiça antes de ir de férias pudesse servir para isto

Há 3h e 26min

Menos de 60 € por um aspirador vertical? Este modelo está a dar que falar

Hoje às 16:04

Deixámos de beber água gelada depois de descobrir isto. Nunca imaginámos o motivo

Hoje às 16:00

Que luxo. Após o Secret Story, Jéssica Jeremias abre as portas da nova e milionária casa

Hoje às 15:29