Nunca pensámos que colocar um copo no lava-loiça antes de ir de férias pudesse servir para isto

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Parece um gesto sem qualquer lógica, mas há quem nunca vá de férias sem deixar um copo no lava-loiça. A razão é mais útil do que imagina.

Quando uma habitação fica fechada durante vários dias, há pequenos gestos que podem fazer a diferença e ajudar a evitar contratempos no regresso. O que parecia estar em perfeitas condições antes da partida pode sofrer alterações com o passar do tempo.

Um dos problemas mais frequentes depois de um período de férias é encontrar odores desagradáveis em determinadas zonas da casa. Em muitos casos, a causa não está relacionada com falta de limpeza ou acumulação de resíduos, mas sim com processos que acontecem de forma gradual enquanto a habitação permanece desocupada.

Por esse motivo, antes de viajar, muitas pessoas adotam diferentes medidas preventivas para proteger os canos e outras áreas da casa. Entre as recomendações que têm circulado nas redes sociais está um método tão simples como colocar um copo virado ao contrário sobre uma folha de papel pousada no ralo do lava-loiça da cozinha, como escreve o jornal espanhol La Vanguardia.

A explicação para esta recomendação está no funcionamento do sifão, a curva da canalização que mantém permanentemente uma pequena quantidade de água. Essa reserva funciona como uma barreira natural, impedindo que os gases provenientes da rede de esgotos entrem na habitação.

Quando a casa permanece fechada durante vários dias ou semanas, a água retida no sifão pode evaporar-se, sobretudo em épocas de temperaturas elevadas. Quando esse selo hidráulico desaparece, os odores provenientes do esgoto conseguem subir facilmente pelos canos, deixando um cheiro desagradável no interior da habitação quando regressar.