Tem nome de uma fruta. Esta estrela da TVI é mãe e a filha encanta as redes sociais: «Um sério caso de amor»

Teresa Silva regressou ao Big Brother e, fora da casa, o marido não passa despercebido: «Poderoso»

Amora foi o nome escolhido por esta estrela da TVI para a segunda filha, que nasceu no início de 2025 e veio trazer ainda mais felicidade à família. Agora, meses depois, Joana Solnado está novamente em destaque como protagonista de Coração de Mãe.

Na altura do nascimento da filha, a atriz partilhou nas redes sociais a felicidade pela chegada da segunda filha e revelou-se completamente rendida à nova bebé.

«Amora. Há semanas num sério caso de amor por aqui... E, como sempre que a emoção é forte e poderosa, sinto as palavras tão parcas para definir os estados transcendentais da alma», escreveu Joana Solnado, no Instagram, onde partilhou também um primeiro vídeo da filha.

Amora é a primeira filha de Joana Solnado com Vinicius Mariano. A atriz é também mãe de Flor, de 12 anos, fruto da anterior relação com o chef Nuno Queiroz Ribeiro.

Agora, meses depois desse momento especial, Joana Solnado está novamente em destaque na televisão. A atriz é a protagonista de “Coração de Mãe”, a nova novela da TVI, onde assume um dos principais papéis da trama.