Proteja o seu coração evitando isto sempre que comer laranja

Alguns hábitos ao comer laranja podem prejudicar o seu coração. Saiba o que deve evitar para se proteger.

A laranja é uma das frutas mais consumidas no mundo e, em Portugal, onde se produz a laranja do Algarve, o consumo segue uma tendência semelhante. Esta fruta suculenta é rica em vitaminas e minerais, contribuindo para manter o organismo saudável. Contudo, existe um hábito comum ao comer laranja que pode não ser o mais benéfico para a saúde.

Ao contrário de frutas como a maçã, a pera ou o pêssego, o primeiro passo ao consumir uma laranja é normalmente descascá-la. A sua casca é amarga e não é considerada saborosa. No entanto, ao deitarmos a casca fora, estamos a desperdiçar um composto que é muito benéfico para o coração, segundo o site espanhol Alimente, do El Confidencial.

Um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry revela que as cascas de laranja contêm feruloylputrescine, um composto bioativo com potenciais benefícios para a saúde cardiovascular.

No estudo, ratos ingeriram, durante seis semanas, um extrato de casca de laranja rico em feruloylputrescine. Os investigadores observaram uma redução dos biomarcadores sanguíneos associados à inflamação e às doenças cardiovasculares. Além disso, o grupo de controlo, que não recebeu o estrato, ganhou mais peso do que o grupo que ingeriu o composto, mesmo com ambos seguindo uma dieta rica em gordura.

Mas como atua este composto na saúde do coração? O feruloylputrescine parece impedir que certas bactérias intestinais produzam trimetilamina (TMA) durante a decomposição dos alimentos, sobretudo os ricos em gordura e pobres em proteínas, como a carne.

A TMA entra na corrente sanguínea e é metabolizada no fígado em N-óxido de trimetilamina, associado a um aumento do risco de placas arteriais, doenças cardíacas, AVC, diabetes tipo 2 e obesidade. Ou seja, o feruloylputrescine desencadeia uma reação em cadeia que favorece a saúde cardiovascular.

Este composto bioativo também está presente nas folhas e no sumo da toranja, bem como em algumas variedades de laranja. Possui potencial antioxidante e anti-inflamatório, embora os seus efeitos completos ainda não sejam totalmente conhecidos.

Comer cascas de laranja não é habitual, mas existem receitas que permitem aproveitar esta parte da fruta. Veja algumas sugestões nos vídeos abaixo.