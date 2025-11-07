O segredo para castanhas perfeitas? Este cortador que toda a gente está a comprar

Este artigo pode conter links afiliados*

Mais de 1.400 pessoas confirmam: este é o acessório que faltava para a época das castanhas.

O ritual das castanhas assadas faz parte da estação: o aroma, o jornal enrolado nas mãos e o sabor quente que lembra os dias frios. O único contratempo costuma ser o corte, que exige paciência e cuidado. É por isso que o cortador de castanhas da Tescoma, com o seu formato em estrela, tem vindo a conquistar espaço nas cozinhas — transforma um processo demorado num gesto rápido e seguro.

Com um simples pressionar, as lâminas em aço inoxidável criam o corte ideal em cruz, preparando as castanhas para o forno sem esforço. O corpo em plástico resistente garante firmeza e conforto no manuseamento, e o tamanho compacto (21,5 x 8,5 cm) torna-o fácil de arrumar mesmo em cozinhas pequenas.

Adquira aqui

O design do utensílio foi pensado para durar e para simplificar a rotina: basta passar por água e sabão ou colocar na máquina de lavar loiça, e o cortador fica pronto para o próximo uso. Funciona melhor com castanhas médias ou grandes, que se encaixam perfeitamente no suporte.

Com mais de 1.400 avaliações e uma média de 4,2 estrelas na Amazon, o consenso é claro — é prático, resistente e cumpre o que promete. Muitos utilizadores destacam que o corte fica uniforme e que o utensílio poupa tempo sem comprometer o resultado.

Por cerca de 12 euros, é uma daquelas pequenas compras que realmente fazem diferença. Um acessório simples, funcional e seguro, que torna a preparação das castanhas tão agradável quanto o momento de as saborear.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.