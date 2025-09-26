Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 58min

Com a chegada do outono, é altura de renovar o visual e apostar em cortes de cabelo que combinam estilo e sofisticação. Esta temporada promete looks modernos, práticos e cheios de personalidade, ideais para quem quer marcar presença e acompanhar as últimas tendências da moda capilar.

Com a chegada do outono, muitos aproveitam para renovar o visual e dar ao cabelo um toque de frescura. Nesta estação, as opções variam entre cortes curtos e práticos e estilos mais arrojados.

O site Trendencias Belleza selecionou cinco cortes modernos, práticos e com efeito rejuvenescedor, que prometem ser a tendência da estação e conquistar adeptas pela sua versatilidade e estilo. Explore a galeria acima e descubra os cortes que vão marcar este outono.

 

