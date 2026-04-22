Há um paraíso de piscinas naturais em Portugal que rivaliza com os lagos suíços

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Em Portugal, há uma aldeia que conquista cada vez mais visitantes pelas suas piscinas naturais de águas cristalinas e pelo ambiente tranquilo.

Descobrimos Cortes do Meio, na vertente sul da Serra da Estrela, através das recomendações da influencer Inês Ribeiro, que conta com 45 mil seguidores no Instagram. Esta pequena aldeia, conhecida como a “capital das piscinas naturais”, destaca-se pelos seus poços de águas cristalinas, perfeitos para quem procura um contacto direto com a natureza num cenário verdadeiramente único.

Para quem aprecia caminhadas, a Rota das Pontes surge como uma excelente opção: trata-se de um percurso circular com cerca de 7,5 km que atravessa algumas das melhores piscinas naturais da região. O trajeto tem início junto ao parque infantil da freguesia e revela paisagens onde se cruzam água, vegetação e tranquilidade, ideais para uma escapadela de fim de semana ou uma pausa na rotina.

Antes de iniciar a caminhada, é aconselhável levar calçado confortável, água e protetor solar. E há algo essencial a não esquecer: respeitar o espaço e mantê-lo limpo, garantindo que Cortes do Meio continua a ser um refúgio perfeito para quem procura desligar-se do dia a dia e desfrutar da natureza de forma simples e genuína.

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Temas: Cortes do Meio Serra da Estrela
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