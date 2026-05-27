Poucos sabem onde fica este paraíso de águas cristalinas em Portugal

Se procura um destino de verão diferente, este paraíso português com piscinas naturais e águas cristalinas pode ser a escolha perfeita.
Foi graças às recomendações da influencer Inês Ribeiro, que conta com 45 mil seguidores no Instagram, que descobrimos Cortes do Meio, situada na vertente sul da Serra da Estrela. Esta pequena aldeia ganhou fama como a “capital das piscinas naturais”, graças aos seus poços de águas cristalinas, perfeitos para quem procura um contacto mais próximo com a natureza num ambiente verdadeiramente único.
Para quem gosta de caminhadas, a Rota das Pontes apresenta-se como um percurso circular de 7,5 quilómetros, passando por algumas das melhores piscinas naturais da região. O trilho tem início junto ao parque infantil da freguesia e revela paisagens onde se cruzam água, vegetação e tranquilidade — o cenário ideal para uma escapadela de fim de semana ou simplesmente para fugir à rotina.
Antes de começar a aventura, é aconselhável levar calçado confortável, água e protetor solar. Há ainda um cuidado essencial a ter em conta: respeitar o espaço e mantê-lo limpo é fundamental para que Cortes do Meio continue a ser um refúgio perfeito para todos os que procuram desligar-se do dia a dia e desfrutar da natureza de forma simples e autêntica.