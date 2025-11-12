Diga adeus aos cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00
Cortinados
Cortinados

Saiba qual é a tendência que está substituir os cortinados.

Os cortinados clássicos parecem estar a perder o seu lugar de destaque. Com a evolução dos interiores modernos, aquilo que realmente decora e protege as nossas janelas em 2025 vai muito além da simples estética: combina inovação, tecnologia e conforto. A decoração das janelas deixou de ser apenas um elemento decorativo e passou a ser uma ferramenta prática para potenciar o bem-estar e a eficiência energética do lar.

Durante décadas, os cortinados foram a opção natural para as janelas. No entanto, com a crescente preocupação com conforto doméstico e eficiência energética, as suas limitações tornam-se evidentes. Os cortinados tradicionais não conseguem manter a temperatura ideal. No inverno, deixam escapar calor, aumentando a fatura energética; no verão, bloqueiam apenas parcialmente a luz solar, tornando o ar condicionado quase indispensável. Estudos indicam que até 30% do calor interior pode perder-se por janelas pouco isoladas, evidenciando a necessidade de soluções mais eficazes.

Além disso, os cortinados clássicos não permitem regular facilmente a luminosidade ou a temperatura ao longo do dia ou das estações. Em países com climas variados, como Portugal, isto pode tornar os interiores desconfortáveis, sobretudo em dias de calor intenso.

A solução moderna para estas limitações são os estores termorreguladores, segundo o site francês 20 Minutes. Estes sistemas combinam design sofisticado e tecnologia avançada para criar ambientes mais confortáveis e energeticamente eficientes. Os materiais utilizados refletem o calor no verão e retêm-no no inverno, mantendo uma temperatura constante. Alguns modelos incluem sensores que ajustam automaticamente a posição do estore de acordo com a incidência solar e a temperatura exterior, proporcionando conforto e economia de energia sem esforço.

Para além de melhorar o conforto térmico, estes estores podem reduzir até 25% os custos com aquecimento e ar condicionado. São ideais para quartos, salas ou escritórios, eliminando correntes de ar e pontos quentes e criando ambientes mais agradáveis e saudáveis. A instalação de estores termorreguladores é versátil e adaptável a qualquer estilo – moderno, clássico ou minimalista. Existem diversas cores, materiais (como madeira, alumínio ou tecido técnico) e acabamentos que se ajustam ao gosto de cada pessoa. Para uma integração perfeita, é importante medir corretamente as janelas e decidir entre fixação interior ou exterior. Profissionais podem assegurar um resultado impecável, sobretudo em designs mais complexos.

2025 marca o início de uma nova era na decoração de janelas. Substituir cortinados tradicionais por estores termorreguladores não é apenas uma escolha estética: é um passo inteligente rumo a maior conforto, eficiência energética e modernidade. Ao adotar estas soluções, cada lar pode tornar-se mais funcional, elegante e sustentável.

