Aprenda a limpar cortinados sem os tirar do varão

  • Joana Lopes
  • Há 30 min

Descubra uma forma de manter os seus cortinados limpos sem ter de os tirar do varão.

Tem cortinados em casa, mas evita lavá-los frequentemente por falta de paciência para os retirar do varão? Retirá-los, lavar e voltar a pendurá-los pode ser sempre um processo frustrante. A boa notícia é que é possível limpá-los sem os remover, e especialistas explicam como.

Segundo o site Livingetc, existem métodos simples para eliminar nódoas e odores dos cortinados de forma prática. Para isso, vai precisar de um aspirador com escova de limpeza, um rolo removedor de pelos, um pano de microfibra, detergente suave, uma esponja macia, um álguidar, um pulverizador com água e detergente e um ferro de engomar ou vaporizador.

De acordo com Muffetta Krueger, especialista em limpeza e fundadora da Muffetta's Domestic Assistants, a limpeza localizada é simples e eficaz. Antes de começar, deve identificar o tipo de tecido das cortinas, verificando a etiqueta, pois alguns materiais exigem limpeza profissional enquanto outros podem ser tratados em casa. É importante começar por remover o pó acumulado, utilizando um aspirador com escova ou um rolo removedor de pelos, antes de tratar as nódoas. Para estas, deve pressionar levemente com um pano branco e limpo, evitando esfregar para não espalhar a sujidade. Pode aplicar uma solução de detergente suave com água morna na mancha e, em seguida, passar um pano húmido para retirar o excesso de detergente, deixando secar naturalmente. Em caso de nódoas mais difíceis, como as de gordura ou óleo, pode polvilhar bicarbonato de sódio ou amido de milho, deixar atuar durante 10 a 15 minutos, aspirar e depois limpar com detergente suave.

Outra recomendação, segundo Alessandro Gazzo, é usar um aspirador com bocal largo e plano para remover a sujidade de toda a superfície da cortina. Em zonas mais sujas, pode recorrer a um limpador de estofos ou a uma mistura de água morna e detergente.

Quando a limpeza localizada não é suficiente, como quando os cortinados apresentam pó excessivo ao serem agitados, nódoas generalizadas ou odores persistentes, pode ser necessário lavá-los por completo. Cortinados de algodão, poliéster ou linho geralmente podem ser lavados na máquina em ciclo delicado, com água fria e pouco detergente. Para tecidos mais delicados ou translúcidos, o ideal é mergulhá-los num balde ou álguidar com detergente suave e agitar levemente. Se os cortinados forem muito grandes ou não puderem ser lavados na máquina, um vaporizador portátil pode ser uma solução eficaz para remover pó, bactérias e odores sem danificar o tecido.

