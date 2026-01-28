Nunca mais vais gastar tanto no aquecimento graças a estes cortinados

Poupar no aquecimento nunca foi tão fácil. Descubra como escolher os cortinados certos pode fazer toda a diferença no conforto da sua casa e na sua conta bancária.

Os meses de inverno e as temperaturas baixas fazem com que a conta da eletricidade aumente, deixando muitas pessoas preocupadas. Por isso, é sempre relevante conhecer as várias medidas que garantem conforto em casa, ao mesmo tempo que ajudam a reduzir o consumo energético.

Isolar as paredes atrás dos radiadores ou recorrer a grandes tapetes são algumas das soluções possíveis, mas reforçar o isolamento junto às janelas revela-se essencial. Quem ainda não tem este hábito pode perceber que investir em cortinados com isolamento térmico é uma solução simples, eficaz e acessível. Além disso, os cortinados podem ser reutilizados ano após ano, sem necessidade de gastos adicionais.

Os cortinados térmicos desempenham um papel importante na regulação da temperatura interior, ajudando a poupar no aquecimento. A sua principal função é o isolamento, estando desenhados para reduzir as perdas de calor através das janelas, uma das principais fontes de desperdício energético nas habitações.

Estes cortinados são fabricados com tecidos especiais que criam uma barreira entre o interior e o exterior. Geralmente, são constituídos por várias camadas, incluindo uma camada isolante que impede que o calor acumulado dentro de casa escape pelas janelas. O resultado é menos necessidade de ligar o aquecimento e, consequentemente, uma conta de energia mais baixa.

Para além disso, os cortinados podem também ser úteis durante o verão, bloqueando o calor excessivo e ajudando a manter a casa fresca.

Foram selecionados alguns cortinados térmicos disponíveis no mercado, que podem ser consultados na galeria acima.