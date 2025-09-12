De 142€ por 86€? É desta que tem a air fryer mais elogiada da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Mais de 96 mil clientes já avaliaram esta air fryer com 4,7 estrelas

Com capacidade generosa para até seis pessoas, esta air fryer da Cosori permite preparar refeições de forma rápida e prática. Comparada com um forno convencional, consome 55% menos energia e cozinha 50% mais depressa, tornando o dia a dia na cozinha mais eficiente sem comprometer o sabor.

Alimentos crocantes e suculentos, com menos gordura

A tecnologia de circulação de calor a 360° garante uma cozedura uniforme, deixando os alimentos crocantes por fora e suculentos por dentro. Tudo isso com 85% menos gordura, o que permite saborear pratos deliciosos de forma mais saudável. O interior em aço inoxidável e a cesta antiaderente compatível com a máquina de lavar louça tornam a limpeza rápida e prática, sem stress.

Programas automáticos para qualquer receita

Com 13 programas automáticos, basta um toque para cozinhar uma grande variedade de pratos. Para quem gosta de explorar novas ideias na cozinha, a air fryer inclui um livro com 100 receitas em papel e mais de 300 receitas online, permitindo que até os cozinheiros menos experientes criem pratos dignos de um chef profissional.

Um sucesso de vendas na Amazon

Este modelo é uma das maiores estrelas do mercado, acumulando mais de 96 mil avaliações e mantendo uma média de 4,7 estrelas. Nos últimos meses, teve mais de duas mil compras, confirmando a popularidade junto dos clientes que valorizam qualidade, versatilidade e rendimento na cozinha.

Oferta imperdível por tempo limitado

Atualmente, a air fryer de 5,5 litros da Cosori está com um desconto de cerca de 40%, baixando de 142€ para apenas 86€. Esta promoção flash torna este equipamento numa escolha ainda mais atrativa para quem procura praticidade, rapidez e resultados consistentes, sem comprometer a qualidade das refeições.

Adquira aqui

