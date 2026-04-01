Já não precisa de virar a comida: esta air fryer ficou 50€ mais barata e é das melhores do mercado

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta Air Fryer XL cozinha por cima e por baixo dos alimentos e está em promoção.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

E se eu lhe dissesse que este modelo da marca Cosori tem mais de 100 mil avaliações? Repito: mais de 100.000 pessoas deixaram o seu testemunho na Amazon, mantendo uma pontuação de 4,7 estrelas. Este número não é apenas uma estatística; é a prova de que estamos perante um dos equipamentos mais fiáveis e desejados da Europa.

A grande revolução da Dual Blaze é a sua tecnologia de resistência dupla e o sistema 360 ThermoIQ: ao contrário das air fryers comuns, esta tem fontes de calor em cima e em baixo. Na prática, isto significa que o calor é distribuído de forma tão homogénea que pode finalmente dizer adeus à tarefa de ter de abrir o cesto para virar os alimentos. É, literalmente, colocar lá dentro e deixar a tecnologia trabalhar por si.

Compre a 111,81€ na Amazon

COSORI air fryer

Do frango assado aos bolos: a versatilidade de um modelo 11 em 1

Mais do que apenas fritar sem óleo, este modelo é um verdadeiro ajudante multifunções para a sua cozinha. Com as suas 11 funções programadas, permite assar, grelhar, cozer e muito mais, com um intervalo de temperatura que vai dos 75° aos 205 °C — o que a torna perfeita para tudo, desde desidratar fruta a assar um bife no ponto. A confiança no modelo cresce ao ler os relatos de quem já não passa sem ele: "é uma revolução pela sua simplicidade", afirma um utilizador, enquanto outro destaca que as carnes ficam com "textura de chef, crocantes por fora e suculentas por dentro".

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Com uma capacidade generosa de 6,4 litros (suficiente para um frango inteiro de 2,5 kg ou quase 2 kg de batatas), pode monitorizar todo o processo através da aplicação VeSync no telemóvel. Em 2026, receber uma notificação a avisar que o jantar está pronto, sem ter de estar "preso" à cozinha a vigiar o cesto, é o nível de conveniência que todos procuramos para facilitar a rotina.

Poupe tempo e na conta da eletricidade

Um dos pontos que os utilizadores mais elogiam é a rapidez. Com uma potência de 1700W e o sistema de calor duplo, esta Cosori aquece instantaneamente e cozinha de forma muito mais eficiente do que um forno convencional. Na prática, isto traduz-se numa poupança significativa de tempo e de energia, já que não precisa de pré-aquecer grandes cavidades para cozinhar porções familiares. Além disso, apesar da sua grande capacidade, o design é surpreendentemente compacto, encaixando bem em qualquer bancada.

Limpeza rápida e o preço mais baixo do mês

A facilidade estende-se à manutenção: o cesto é de metal de alta qualidade, antiaderente e pode ir direto à máquina de lavar loiça, poupando tempo também na limpeza. Para quem gosta de variar, a aplicação oferece ainda mais de 90 receitas criadas por chefs, para que nunca falte inspiração.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Atualmente, encontrámos esta oportunidade com uma Oferta Flash: o preço baixou dos 162,63 € para os 111,81 €. É uma poupança direta de mais de 50 € e o preço mais baixo registado nos últimos 30 dias. Para quem procura o equilíbrio perfeito entre tecnologia inteligente e resultados profissionais, esta é a compra mais sensata do momento

Compre a 111,81€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Cosori Air fryer Dupla resistencia Amazon Melhor air fryer
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Isto mudou a minha vida": O aspirador que lava o chão "sozinho" é a solução para o caos da introdução alimentar

Super leves e ainda podem ir à máquina de lavar? Não há nada mais prático do que estes ténis (menos de 40 €)

Já tive um Dyson e este é melhor": O aspirador de 135 € com 8 mil avaliações positivas

Se tem animais em casa, precisa de ver isto: o acessório do meu aspirador que mudou a minha rotina

“O íman é surpreendentemente potente”: o suporte de telemóvel com classificação máxima

A "bomba" de vitamina C de 10 € que se tornou o segredo para uma pele de porcelana

Para cozinhar sem eletricidade: este fogão de campismo é dos mais vendidos da Amazon

Estamos fartos das poças de água na bancada da cozinha. E este escorredor veio resolver o problema

Dicas

Pode almoçar aqui por apenas 10 euros: descubra o destino europeu que todos estão a falar

2 abr, 17:00

Adeus às solas altas: Estes ténis Adidas de estilo retro são o essencial de 2026 e estão menos de 35 €

31 mar, 18:37

Isto mudou a minha vida": O aspirador que lava o chão "sozinho" é a solução para o caos da introdução alimentar

31 mar, 11:07

Super leves e ainda podem ir à máquina de lavar? Não há nada mais prático do que estes ténis (menos de 40 €)

30 mar, 12:27

Já tive um Dyson e este é melhor": O aspirador de 135 € com 8 mil avaliações positivas

28 mar, 17:53

Se tem animais em casa, precisa de ver isto: o acessório do meu aspirador que mudou a minha rotina

27 mar, 11:25

Não vai acreditar no que pode fazer com a água da massa

24 mar, 14:00
MAIS

Mais Vistos

Bebé de Kelly Bailey já tem nome? Atriz revela

1 abr, 11:03

Lua é aluna de 20 valores a todas as disciplinas

3 abr, 10:29

Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o que lhe reserva o seu signo para abril

31 mar, 10:33

Familiar de Diogo antecipa saída do concorrente: “Quando ele sair, tenho a certeza que…”

3 abr, 11:14

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Ideia de massa barata para quando a carteira aperta

30 mar, 17:00

Fora do Estúdio

Bruna Gomes revela novidade: "O melhor presente Deus me deu"

3 abr, 16:00

Marta Cardoso partilha hábito que a faz parecer mais jovem: "De seis em seis meses, é o meu ritual"

3 abr, 15:00

Ignorar isto depois dos 55 anos pode ser mais perigoso do que imagina

2 abr, 16:00

«As cinzas da minha mulher estão à minha espera»: Ruy de Carvalho emociona ao revelar o que dirá à mulher se um dia a reencontrar

2 abr, 15:20

Fotos

Bruna Gomes revela novidade: "O melhor presente Deus me deu"

3 abr, 16:00

Marta Cardoso partilha hábito que a faz parecer mais jovem: "De seis em seis meses, é o meu ritual"

3 abr, 15:00

Pode almoçar aqui por apenas 10 euros: descubra o destino europeu que todos estão a falar

2 abr, 17:00

Ignorar isto depois dos 55 anos pode ser mais perigoso do que imagina

2 abr, 16:00