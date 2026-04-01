Já não precisa de virar a comida: esta air fryer ficou 50€ mais barata e é das melhores do mercado

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Esta Air Fryer XL cozinha por cima e por baixo dos alimentos e está em promoção.

E se eu lhe dissesse que este modelo da marca Cosori tem mais de 100 mil avaliações? Repito: mais de 100.000 pessoas deixaram o seu testemunho na Amazon, mantendo uma pontuação de 4,7 estrelas. Este número não é apenas uma estatística; é a prova de que estamos perante um dos equipamentos mais fiáveis e desejados da Europa.

A grande revolução da Dual Blaze é a sua tecnologia de resistência dupla e o sistema 360 ThermoIQ: ao contrário das air fryers comuns, esta tem fontes de calor em cima e em baixo. Na prática, isto significa que o calor é distribuído de forma tão homogénea que pode finalmente dizer adeus à tarefa de ter de abrir o cesto para virar os alimentos. É, literalmente, colocar lá dentro e deixar a tecnologia trabalhar por si.

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Do frango assado aos bolos: a versatilidade de um modelo 11 em 1

Mais do que apenas fritar sem óleo, este modelo é um verdadeiro ajudante multifunções para a sua cozinha. Com as suas 11 funções programadas, permite assar, grelhar, cozer e muito mais, com um intervalo de temperatura que vai dos 75° aos 205 °C — o que a torna perfeita para tudo, desde desidratar fruta a assar um bife no ponto. A confiança no modelo cresce ao ler os relatos de quem já não passa sem ele: "é uma revolução pela sua simplicidade", afirma um utilizador, enquanto outro destaca que as carnes ficam com "textura de chef, crocantes por fora e suculentas por dentro".

Com uma capacidade generosa de 6,4 litros (suficiente para um frango inteiro de 2,5 kg ou quase 2 kg de batatas), pode monitorizar todo o processo através da aplicação VeSync no telemóvel. Em 2026, receber uma notificação a avisar que o jantar está pronto, sem ter de estar "preso" à cozinha a vigiar o cesto, é o nível de conveniência que todos procuramos para facilitar a rotina.

Poupe tempo e na conta da eletricidade

Um dos pontos que os utilizadores mais elogiam é a rapidez. Com uma potência de 1700W e o sistema de calor duplo, esta Cosori aquece instantaneamente e cozinha de forma muito mais eficiente do que um forno convencional. Na prática, isto traduz-se numa poupança significativa de tempo e de energia, já que não precisa de pré-aquecer grandes cavidades para cozinhar porções familiares. Além disso, apesar da sua grande capacidade, o design é surpreendentemente compacto, encaixando bem em qualquer bancada.

Limpeza rápida e o preço mais baixo do mês

A facilidade estende-se à manutenção: o cesto é de metal de alta qualidade, antiaderente e pode ir direto à máquina de lavar loiça, poupando tempo também na limpeza. Para quem gosta de variar, a aplicação oferece ainda mais de 90 receitas criadas por chefs, para que nunca falte inspiração.

Atualmente, encontrámos esta oportunidade com uma Oferta Flash: o preço baixou dos 162,63 € para os 111,81 €. É uma poupança direta de mais de 50 € e o preço mais baixo registado nos últimos 30 dias. Para quem procura o equilíbrio perfeito entre tecnologia inteligente e resultados profissionais, esta é a compra mais sensata do momento

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