Os estrangeiros já trocaram o Algarve por estas praias escondidas em Portugal

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O Algarve continua a ser um dos destinos de praia mais procurados, mas há cada vez mais estrangeiros rendidos a praias escondidas de Portugal.

A Costa Verde foi destacada pelo Daily Express e pelo Lonely Planet como um dos destinos mais surpreendentes de Portugal. As duas publicações britânicas descrevem esta região do Norte do país como um destino ainda pouco explorado pelos turistas do Reino Unido, mas rico em paisagens naturais, praias praticamente intocadas e pequenas localidades marcadas pela autenticidade.

"Com uma costa montanhosa e agreste, praias intocadas, pequenas localidades tranquilas, caminhos de peregrinação e até um peculiar vinho verde local, esta zona de Portugal tem sido largamente ignorada pelos turistas britânicos, até agora", escrevem.

Apesar de admitirem que o Norte não proporciona tantos dias de sol como o Sul, os jornalistas asseguram que a beleza da costa compensa amplamente. O encontro entre o Oceano Atlântico e as montanhas, as praias envoltas em nevoeiro durante parte da manhã e a paisagem selvagem estão entre os elementos que tornam esta região verdadeiramente única.

Entre os locais recomendados destacam-se a Póvoa de Varzim, conhecida pelos casinos e campos de golfe, Ofir, ideal para passeios pelas dunas, e Afife, um destino muito procurado pelos amantes do surf.

A Costa Verde é também apontada como um excelente destino para caminhadas. Parte da região cruza-se com o Caminho de Santiago, disponibilizando percursos junto ao mar que conjugam natureza, património e tranquilidade.

Para quem chega ao Porto, visitar esta zona é simples. Em cerca de 90 minutos de comboio, é possível percorrer grande parte da costa até Caminha, junto à fronteira com Espanha.

Cada vez mais elogiada além-fronteiras, a Costa Verde afirma-se como uma alternativa para quem pretende descobrir um lado mais autêntico e menos massificado de Portugal.