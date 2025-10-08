Não guarde estas 8 coisas na cozinha

Ao longo do tempo, a cozinha tende a acumular objetos que, muitas vezes, já não têm utilidade. Especialistas em organização alertam para a importância de fazer uma limpeza estratégica, de forma a criar um espaço mais funcional.

Com o passar do tempo, é natural acumular coisas que, na realidade, não são essenciais. Isto acontece em todas as divisões da casa. Na sala, pode ser aquela manta velha que já ninguém usa. No armário, a camisola recebida de presente, mas que nunca foi vestida. E na cozinha o cenário é muitas vezes ainda mais caótico. Se sempre que entra nesta divisão se sente sobrecarregado com a quantidade de objetos nas gavetas e prateleiras, então é sinal de que chegou a altura de fazer uma limpeza.

Muitos itens acabam por ocupar espaço sem qualquer utilidade. E, frequentemente, no meio da confusão, torna-se difícil decidir o que deve realmente ser descartado e o que vale a pena conservar. O site House Beautiful consultou designers e especialistas em organização, que apontaram oito itens que deve remover da sua cozinha.

Descubra quais são os oito objetos que deve retirar da sua cozinha o quanto antes para criar um espaço mais organizado.

1. Itens que não sabe para que serve

É muito provável que tenha nas gavetas e prateleiras objetos cujo uso desconhece e que sequer se lembra de ter usado. Não os guarde, pois a probabilidade de vir a precisar deles é extremamente baixa.

2. Essenciais que já não usa

Se o seu objetivo é «destralhar», um bom primeiro passo é organizar os objetos por categorias. Comece pelos pratos, separando os que utiliza diariamente daqueles que surgem apenas em ocasiões especiais. O que sobra – provavelmente aquele conjunto que esteve sobre a mesa apenas uma vez – deve ser dado ou vendido.

Como afirma a designer de cozinhas Sarah Robertson, muitas vezes mantemos pratos, panelas, frigideiras e outros utensílios “só porque sim”, sem lhes dar qualquer uso. No fim, acabam apenas por ocupar espaço.

3. Canecas «divertidas»

Seja no Natal, num aniversário ou num evento de trabalho, uma das lembranças mais comuns são chávenas com logos ou frases engraçadas. Se não têm um significado especial, é melhor que saiam da sua casa.

4. Elementos que não combinam com a estética do espaço

Nem sempre é apenas o excesso de objetos que cria a sensação de desordem. A falta de coerência estética também transmite uma imagem de confusão. Por isso, dedique algum tempo a criar um ambiente harmonioso.

O designer de casas de banho e cozinhas Jerel Lake sugere, por exemplo, organizar todas as especiarias em embalagens iguais.

5. Utensílios duplicados

Vamos ser realistas: dificilmente precisa de três conchas, três pinças ou quatro espátulas. Procure adotar uma abordagem minimalista nos utensílios de cozinha, mantendo apenas um de cada – ou no máximo dois em alguns casos. Isto facilita encontrar o que precisa e ajuda a manter a cozinha menos caótica.

6. Embalagens para alimentos que já não usa

Quase todos têm no armário aquele Tupperware antigo, partido, deformado ou manchado. A especialista em organização Jayna Lattimore recomenda descartar estes objetos e investir em embalagens duráveis, como as de vidro, que podem ir ao micro-ondas sem manchar.

7. Medicamentos e suplementos antigos

Muitas pessoas guardam medicamentos e suplementos na cozinha, o que normalmente não é um problema. Apenas é importante verificar regularmente as datas de validade, evitando que produtos fora do prazo ocupem espaço desnecessário.

8. Panelas, frigideiras e outros objetos danificados

Para quem cozinha com frequência, ter panelas e frigideiras em bom estado é essencial. Utensílios danificados não só podem comprometer a segurança alimentar, como também dificultam a limpeza e tornam a preparação das refeições mais complicada.