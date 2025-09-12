A maioria de nós não limpa estes pontos da cozinha há meses — e acumulam muita sujidade

Muitas vezes pensamos que a cozinha está limpa porque passamos o pano nos móveis e lavamos o chão regularmente. Mas há locais que passam meses sem qualquer atenção — e a sujidade acumulada neles pode ser maior do que imagina.

Existem zonas escondidas na nossa cozinha que muitas vezes são esquecidas durante a limpeza. Embora passem despercebidas, estes locais podem acumular germes, gerar odores desagradáveis ou mesmo representar riscos de incêndio quando negligenciados.

O site Homes and Gardens consultou especialistas em limpezas e elaborou uma lista de áreas que deve limpar assim que possível.

Espaço entre os armários e o chão

Este espaço é frequentemente ignorado, mas tende a acumular uma camada pegajosa de restos de comida e gordura. Limpar regularmente evita sujidade excessiva e a presença de pragas.

Exaustor

O exaustor absorve gordura e detritos que, com o tempo, podem causar maus odores e até aumentar o risco de incêndio. A limpeza periódica, incluindo a desmontagem e a imersão em água morna com sabão, é recomendada.

Área debaixo do fogão

Especialistas aconselham levantar a tampa do fogão e remover as coberturas para limpar migalhas e resíduos de gordura que se acumulam nesta zona, prevenindo possíveis perigos de incêndio.

Vedação de borracha do lava-louça

Estas juntas devem ser lavadas com vinagre e água quente para evitar odores e garantir higiene. Periodicamente, é recomendado substituí-las por novas.

Topo do frigorífico

Nos frigoríficos independentes, o topo tende a acumular pó e sujidade. Uma limpeza regular com pano húmido e detergente ajuda a evitar o acúmulo de poeira.

Interior e fundo da torradeira

A acumulação de migalhas no fundo da torradeira pode representar um risco de incêndio. Recomenda-se desligar o aparelho e limpar o interior regularmente.

Bordas laterais do fogão

As fendas estreitas entre a placa ou o fogão e a bancada recolhem restos de comida e sujidade. Para evitar acumulação, use um palito suavemente ao longo da borda e limpe com pano de microfibras.

Fendas entre os eletrodomésticos e os armários

Os espaços entre aparelhos, como o fogão e a bancada, acumulam facilmente restos de comida, gordura e poeira. Limpar regularmente com um pano fino é essencial para evitar sujidade.

Lavatório e esponja da loiça

Segundo os especialistas, o lavatório e a esponja são dos locais mais propensos ao desenvolvimento de germes. Limpar a esponja e desinfetar o lavatório são passos fundamentais para manter a cozinha livre de bactérias.