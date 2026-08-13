6 formas para acabar com os maus cheiros da cozinha

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Os maus cheiros podem instalar-se facilmente na cozinha, mas eliminá-los não tem de ser complicado. Com alguns truques simples e fáceis de aplicar, pode deixar este espaço mais limpo, fresco e com um aroma agradável.

Há casas que cheiram bem logo no momento em que abrimos a porta. Outras, mesmo estando limpas, parecem ter sempre aquele "cheirinho estranho" que é difícil de identificar.

A origem do problema nem sempre está na falta de limpeza. Um ralo, o filtro da máquina da loiça, uma toalha que demora demasiado tempo a secar ou até um tapete podem concentrar odores e fazer com que se espalhem pela casa.

É para ajudar a resolver estes pequenos problemas do quotidiano que a criadora de conteúdos Dica da Joana | Lifestyle & Home, que já reúne cerca de 13 mil seguidores nas redes sociais, partilhou algumas sugestões para tornar a casa mais agradável.

Da cozinha à casa de banho, existem várias dicas que podem ser facilmente integradas na rotina de limpeza.

A cozinha cheira mal? O ralo pode ser o responsável

Quando surge um cheiro desagradável na cozinha, um dos primeiros locais a verificar é o ralo do lava-loiça. De acordo com a Dica da Joana, uma das soluções passa por colocar bicarbonato de sódio e vinagre, deixar atuar e, de seguida, passar água quente.

A sugestão é especialmente direcionada para situações em que restos e resíduos acumulados no ralo começam a contribuir para o aparecimento de maus odores.

Dica extra: para evitar que o problema volte a surgir, é importante manter o ralo e as áreas à sua volta limpos, além de retirar regularmente os restos de comida.

Nota: bicarbonato e vinagre reagem entre si, por isso, a mistura não deve ser vista como um produto de limpeza "milagroso". Caso decida experimentar esta sugestão, faça-o com cuidado e nunca misture vinagre com produtos de limpeza que contenham lixívia.

A máquina da loiça também pode originar maus cheiros

Se a máquina da loiça começa a libertar um cheiro desagradável mesmo depois de um ciclo de lavagem, o filtro deve ser um dos primeiros elementos a verificar. É esse o conselho dado pela criadora: retirar e limpar o filtro, onde podem ficar acumulados restos de comida.

A limpeza frequente ajuda a impedir a acumulação de resíduos responsáveis por odores desagradáveis. A Dica da Joana recomenda também recorrer a ambientadores específicos para máquinas da loiça, de forma a ajudar a manter um cheiro mais agradável.

Toalhas com cheiro a humidade? A forma como secam pode ser a resposta

Poucas coisas são tão desagradáveis como retirar do armário uma toalha aparentemente limpa e deparar-se com aquele persistente cheiro a humidade. Segundo a Dica da Joana, quando estão húmidas, as toalhas devem ser estendidas abertas, em vez de permanecerem amontoadas, para facilitar a secagem.

A criadora aconselha ainda a lavá-las com regularidade. A regra é simples: quanto mais rapidamente uma toalha secar por completo, menor será a possibilidade de ficar com aquele cheiro a humidade que depressa se espalha pela casa de banho.

Tapetes e tecidos também podem "guardar" odores

Tapetes, carpetes e outros materiais têxteis podem funcionar como verdadeiros ímanes para os odores. A recomendação da criadora passa por aspirar os tapetes regularmente e arejar a casa sempre que possível, mesmo que seja apenas durante 10 minutos.

Quando as condições no exterior o permitem, abrir as janelas todos os dias é uma das formas mais simples de renovar o ar no interior da habitação.

E o problema não se limita aos tapetes: sofás, cortinas, mantas e outros tecidos também podem acumular odores com o passar do tempo.

O caixote do lixo ainda cheira mal? Pode faltar um passo

Mudar o saco do lixo nem sempre é suficiente. Quando o próprio balde já adquiriu cheiro, a Dica da Joana recomenda lavá-lo regularmente e passar toalhitas desinfetantes sempre que o saco é trocado.

A criadora partilha ainda uma sugestão para perfumar o interior: colocar um pouco de algodão com óleo essencial no fundo do balde antes de colocar o saco novo. É um pequeno pormenor que pode passar facilmente despercebido, mas que pode fazer diferença quando o caixote começa a acumular odores.

Importante: o algodão com óleo essencial não substitui a lavagem e higienização do balde. Deve também ser mantido afastado de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais.

Por fim: há uma forma de a casa cheirar sempre bem: perfumar

Depois de eliminar as fontes dos maus cheiros, chega a parte mais agradável: escolher um aroma de que realmente gostamos para a casa. Entre as sugestões da Dica da Joana encontram-se sticks perfumadores e velas aromáticas, distribuídos por diferentes zonas da habitação.

Os difusores de varetas podem ser uma solução prática para manter um aroma constante, enquanto as velas ajudam a criar um ambiente mais acolhedor.

Ainda assim, existe uma regra importante: perfumar não é o mesmo que eliminar um mau cheiro. Quando há um odor persistente, o ideal é perceber primeiro a sua origem e resolver o problema. Só depois faz sentido acrescentar uma fragrância ao espaço.

O truque mais importante? Descobrir a origem do cheiro

Uma casa cheirosa não depende apenas da presença de velas, difusores ou ambientadores pelas várias divisões. Muitas vezes, o segredo encontra-se em pequenos gestos, como limpar o ralo, lavar o filtro da máquina da loiça, garantir que as toalhas secam completamente, aspirar os tapetes, arejar os espaços e não esquecer o caixote do lixo.

São tarefas simples que, quando passam a fazer parte da rotina, podem ajudar a impedir que os maus cheiros se instalem. Só depois de a casa estar verdadeiramente limpa e arejada vale a pena escolher o aroma que queremos que fique associado à nossa casa.