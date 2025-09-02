Dos ovos ao arroz: descubra os 10 alimentos que não devem ser aquecidos no micro-ondas

O micro-ondas é um aliado na cozinha, mas há objetos e alimentos que nunca devem ser colocados no seu interior.

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais práticos da cozinha, mas nem todos os alimentos são apropriados para serem aquecidos neste aparelho. Apesar de ser uma solução rápida e eficiente, utilizar o micro-ondas para certos alimentos pode gerar problemas sérios de segurança alimentar ou provocar alterações indesejadas no sabor e na textura. Em alguns casos, como acontece com o arroz, o reaquecimento incorreto pode até representar riscos para a saúde.

Na galeria acima, reunimos 10 alimentos que não devem ser colocados no micro-ondas e explicamos as razões que justificam essa recomendação. Entre potenciais riscos de segurança alimentar e reações químicas que podem ocorrer durante o processo de aquecimento, descubra o que deve evitar para garantir refeições mais seguras e saborosas.

Temas: Cozinha Alimentos Micro-ondas Dicas

