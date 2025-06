Está farto das moscas da fruta na cozinha? Este truque caseiro acaba com elas

Diga adeus a este pesadelo recorrendo a um passo simples e eficaz.

A mosca da fruta é um pequeno inseto que facilmente invade a cozinha. Frequentemente associada à presença de fruta em decomposição, há quem defenda que também pode ter origem nos canos. Independentemente da origem, quando se instalam em casa, parece quase impossível eliminá-las.

A utilizadora Jessica Annè, através da sua conta de TikTok @jessicaannexo, revelou que estava a lidar com uma verdadeira infestação de moscas da fruta em sua casa e que já não sabia o que fazer. Até que, segundo partilhou, alguém lhe sugeriu um truque caseiro simples, utilizando apenas materiais comuns que todos temos por casa.

A armadilha consiste na utilização de um frasco de vidro, uma folha de papel, fita-cola e um pedaço de fruta. Jessica explicou como preparou o recipiente: cortou um pequeno pedaço de fruta e colocou-o no interior do frasco. Em seguida, fez um funil com a folha de papel, deixando uma pequena abertura na base. Selou as extremidades com fita-cola para evitar possíveis fugas e ajustou o funil à entrada do frasco, cortando o excesso de papel para que ficasse ao nível da boca do recipiente. Por fim, prendeu o funil ao frasco com fita-cola, garantindo que ficava bem selado.

O funcionamento é simples: as moscas são atraídas pelo cheiro doce da fruta e entram no frasco através do funil. Contudo, não conseguem encontrar o caminho de volta e acabam por ficar presas no interior.

Embora Jessica não tenha explicado como se livra das moscas capturadas, nos comentários ao vídeo surgiram várias sugestões. Um utilizador recomendou encher o frasco com água, enquanto outro sugeriu o uso de inseticida.

O vídeo soma já mais de 600 mil gostos e diversos seguidores confirmaram que experimentaram o método e que, de facto, resulta.

O vídeo original, em inglês, pode ser visto na publicação abaixo.