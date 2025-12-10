Diga adeus à desordem. Elimine estes 8 objetos que todos temos na cozinha

  • Joana Lopes
  Hoje às 15:30

Descubra quais são os oito objetos que deve eliminar da sua cozinha o mais depressa possível para tornar o espaço mais funcional e organizado.

Com o passar do tempo, é natural acumularmos objetos que, na verdade, já não têm utilidade. Isto acontece em todas as divisões da casa: na sala fica aquela manta antiga que ninguém usa, no armário permanece a camisola oferecida no aniversário e que nunca foi vestida e, na cozinha… o cenário costuma ser ainda mais caótico. Se sempre que entra nesta divisão se sente assoberbado com a quantidade de itens guardados em gavetas e prateleiras, então chegou o momento de fazer uma boa limpeza.

Há objetos que guardamos sem pensar e que apenas ocupam espaço. E, muitas vezes, no meio da desorganização, torna-se difícil decidir o que deve realmente sair e o que vale a pena manter. O site House Beautiful falou com designers e especialistas em arrumação, que identificaram oito itens que deve retirar da sua cozinha.

1. Itens cuja utilidade desconhece

É quase certo que tem gavetas e prateleiras com objetos cuja função não conhece e dos quais nem sequer se lembra de ter usado. Não vale a pena guardá-los: a probabilidade de virem a ser necessários é muito reduzida.

2. Essenciais que já não utiliza

Se quer mesmo “destralhar”, um dos primeiros passos é organizar tudo por categorias. Por exemplo, ao arrumar os pratos, separe os que usa diariamente daqueles reservados para ocasiões especiais. O que restar — normalmente aquele conjunto que só viu a luz do dia uma vez — deve ser doado ou vendido.

Tal como refere a designer de cozinhas Sarah Robertson, muitas vezes acumulamos pratos, panelas, frigideiras e outros utensílios sem necessidade e acabamos por não lhes dar qualquer uso. No final, limitam-se a ocupar espaço.

3. Canecas “divertidas”

Sejam lembranças de Natal, do aniversário ou de eventos de trabalho, as chávenas com logos ou frases “engraçadas” tendem a acumular-se. Se não têm valor sentimental para si, é melhor deixarem de ocupar espaço em sua casa.

4. Elementos que não combinam com a estética da cozinha

Nem sempre é apenas a quantidade de objetos que transmite desorganização: a falta de coesão visual também contribui para essa sensação. Por isso, dedique algum tempo a criar um ambiente equilibrado.

O designer de cozinhas e casas de banho Jerel Lake sugere, por exemplo, colocar todas as especiarias em embalagens iguais.

5. Utensílios duplicados

Sejamos realistas: dificilmente precisa de três conchas, três pinças ou quatro espátulas. Opte por uma abordagem minimalista e mantenha apenas um exemplar de cada utensílio — ou dois, em casos específicos. Assim será mais fácil encontrar o que precisa e manter a cozinha menos caótica.

6. Embalagens para alimentos que já não usa

Todos temos um Tupperware antigo guardado, já partido, manchado ou deformado. Segundo a especialista em organização Jayna Lattimore, o ideal é descartá-los e investir em opções mais duráveis, como recipientes de vidro, que podem ir ao micro-ondas e não ganham manchas.

7. Medicamentos e suplementos fora de prazo

Muitas pessoas guardam medicamentos e suplementos na cozinha, o que, em princípio, não é um problema. No entanto, é importante verificar regularmente as validades para evitar acumular produtos expirados que só ocupam espaço.

8. Panelas, frigideiras e outros utensílios danificados

Para quem cozinha com frequência, é fundamental ter panelas e frigideiras em bom estado. Caso contrário, além de comprometerem a segurança alimentar, utensílios danificados são difíceis de lavar e não facilitam nada a preparação das refeições.

Temas: Cozinha Limpeza

