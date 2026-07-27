Funcionária da creche quebra silêncio e revela a sua versão sobre a morte da bebé esquecida no carro

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Continuam a ser conhecidos novos detalhes sobre a morte de Sofia, a bebé de 18 meses que foi encontrada sem vida no interior de uma carrinha de uma creche, em Almada, depois de ali ter permanecido durante mais de sete horas.

De acordo com as informações divulgadas, a funcionária responsável pelo transporte da criança explicou às autoridades que se esqueceu de Sofia devido a uma alteração no seu horário habitual de trabalho. "Trocaram-me as rotinas. Matei uma bebé por causa disso", terá dito a mulher, em estado de choque e a chorar, quando foi confrontada pelas autoridades.

A criança, que frequentava a creche O Mestre Cuco, foi esquecida no interior de um Peugeot 5008, onde acabou por ser encontrada já sem vida várias horas depois. O caso provocou uma onda de consternação em todo o país.

Entretanto, a família de Sofia continua a procurar respostas para o sucedido. Os familiares dizem não compreender como a bebé, que era a única passageira da carrinha, não foi entregue na creche nem dada como desaparecida mais cedo.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades, que procuram apurar todas as circunstâncias em que ocorreu a morte da bebé.

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Temas: Creche Sofia Dois às 10 Carro
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