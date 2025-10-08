Último dia de Prime Day! O creme anti-idade mais vendido da Amazon está a menos de 15 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Mulher a aplicar creme na cara
Mulher a aplicar creme na cara

Fotografia:Freepik

Formulado com três tipos de ácido hialurónico, este creme da L'Oréal está a 13 euros, muito abaixo do preço dos supermercados

O Prime Day da Amazon, que decorre a 7 e 8 de outubro, trouxe descontos imperdíveis em beleza, tecnologia, moda e casa — e um dos destaques é o Revitalift Filler da L’Oréal Paris, agora por apenas 13 euros, muito abaixo do preço habitual nos supermercados. Com mais de 2 mil compras no último mês e uma classificação média de 4,4 estrelas, este creme antirrugas tornou-se um dos produtos faciais mais procurados da Amazon, conquistando quem procura resultados visíveis sem gastar demasiado.

Formulado com três tipos de ácido hialurónico, o Revitalift Filler atua em profundidade, hidratando e preenchendo a pele, ao mesmo tempo que ajuda a suavizar rugas e linhas de expressão. Inspirado nos cuidados de beleza coreanos, apresenta textura leve e acabamento não oleoso, ideal para pele normal. O fator de proteção solar protege contra o fotoenvelhecimento, prevenindo danos causados pela exposição diária à luz e ao sol. A marca promete “devolver até 10 anos de volume à pele”, e milhares de utilizadores confirmam os efeitos.

Adquira aqui

creme creme revitalift filler

Os depoimentos reforçam a eficácia do produto: uma cliente afirma que “depois das primeiras aplicações, já se notam resultados visíveis: a pele fica mais firme e lisa, e as rugas amenizam”. Outra usuária acrescenta: “Tenho 40 anos e precisava de um creme hidratante com tratamento para a idade. A textura não é nada gordurosa e deixa um efeito hidratado e agradável. Ideal para manter uma aparência jovem de forma prática.” Segundo a marca, 92% das avaliações são positivas, refletindo a popularidade deste cuidado facial acessível.

O Prime Day é a oportunidade perfeita para atualizar a rotina de beleza. As promoções são exclusivas para membros Prime, que beneficiam de entregas rápidas e gratuitas, devoluções simples e acesso a filmes, séries e música. Mesmo quem ainda não é subscritor pode aderir a tempo e aproveitar o desconto, garantindo um cuidado facial de referência a um preço difícil de encontrar fora do evento.

Veja aqui as melhores ofertas 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Creme Anti-idade Antirugas Acido Hialuronico Amazon

