Polícia investigou durante meses o desaparecimento de um bebé. Até que descobriu uma verdade chocante

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:25
Criança
Criança
Image by freepik

Uma investigação que começou como sendo de um desaparecimento acabou por ter um desfecho que ninguém previa

Ao longo de vários meses do ano de 2015, as autoridades da Florida, nos Estados Unidos, procuraram Lonzie Barton, um bebé de quase dois anos, concluindo mais tarde que o seu desaparecimento era uma farsa. A mãe, de 35 anos, declarou-se culpada de negligência infantil e de ter mentido à polícia em janeiro de 2016. Encontra-se agora em liberdade condicional desde 26 de novembro, segundo a revista People.

Para a polícia, a história começa quando o namorado da mãe de Lonzie contactou as autoridades na madrugada de 24 de julho de 2015, alegando que o seu carro tinha sido roubado do exterior de um prédio de apartamentos com o bebé lá dentro. A revista relata que os agentes localizaram o veículo abandonado em cerca de 20 minutos, mas sem qualquer sinal de Lonzie, desencadeando uma grande operação de busca enquanto os investigadores seguiam pistas, relatos de avistamentos e outros indícios relacionados com o alegado rapto.

Alguns meses mais tarde, o padrasto alterou a sua versão, confessando aos detetives que Lonzie tinha morrido quando estava sozinho na banheira, enquanto ele e a mãe estavam noutra divisão. Como parte de um acordo de confissão, Ebron levou as autoridades aos restos mortais de Lonzie, encontrados sob um monte de pneus velhos numa zona arborizada em janeiro de 2016, 172 dias depois de o bebé ter sido reportado como desaparecido.

A autópsia, porém, revelou os horrores a que o bebé teria sido sujeito: Lonzie apresentava múltiplas fraturas nas costelas e no crânio antes de morrer. O homem declarou-se culpado de homicídio culposo agravado de uma criança, negligência infantil, declarações falsas à polícia e adulteração de provas. Foi condenado a uma pena de prisão de 20 anos.

A mãe declarou-se culpada por negligência infantil e declarações falsas à polícia, e foi condenada separadamente por acusações relacionadas com consumo de drogas. Segundo a People, foi condenada a cinco anos de prisão.

O pai de Lonzie também foi detido por acusações relacionadas com droga já depois de o filho ter morrido. A irmã mais velha de Lonzie ficou entregue aos cuidados da avó. 

Temas: Criança Crime Desaparecimento

