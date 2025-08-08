Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00

Depois de um episódio dramático que colocou a sua vida em risco, esta criança teve a oportunidade de agradecer pessoalmente aos agentes que intervieram a tempo de a salvar. O reencontro, cheio de emoção, está a espalhar-se rapidamente pelas redes sociais, conquistando o coração de milhares de pessoas.

Um menino de 10 anos voltou ao quartel da Guardia Civil de Sax, em Espanha, para abraçar os agentes que lhe salvaram a vida. O momento do reencontro foi registado em vídeo e está a emocionar as redes sociais.

No passado dia 17 de julho, a criança mergulhou numa piscina e não regressou à superfície. Foi retirada inconsciente pelos familiares, que iniciaram de imediato manobras de reanimação, de acordo com o jornal ABC.

Quando a patrulha da Guardia Civil chegou ao local, constatou que o menino apresentava sinais de afogamento e dificuldades respiratórias. Um dos agentes suspeitou de que se tratava de um possível ataque epilético e conseguiu estabilizar a criança até à chegada dos serviços médicos.

Já em casa e em recuperação, o menino fez questão de visitar os guardas civis para lhes agradecer com um abraço comovente.

Temas: Criança Guardia Civil Sax Espanha

