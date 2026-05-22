Foi este detalhe que tramou o casal depois de abandonarem os irmãos franceses na estrada

O casal francês suspeito de abandonar dois irmãos, de quatro e cinco anos, em Alcácer do Sal, acabou por ser localizado em Fátima graças ao alerta de uma moradora que estranhou o comportamento dos dois numa esplanada.

Segundo revelou a CNN Portugal, a mulher reparou que o casal permanecia há várias horas no local e decidiu meter conversa, uma vez que viveu muitos anos em França e percebeu que ambos eram franceses. No entanto, houve um detalhe que acabou por despertar ainda mais suspeitas: ficaram na esplanada várias horas seguidas, pediram para carregar o telemóvel e respondiam de forma estranha.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Canatário, porta-voz da GNR, a denúncia foi essencial para localizar rapidamente os suspeitos, já identificados pelas autoridades devido às características da viatura e às informações recolhidas após o alegado abandono das crianças. “Foi a iniciativa desta senhora que permitiu à Guarda ter uma abordagem discreta e eficaz”, explicou.

O casal estava numa esplanada em Fátima quando foi surpreendido pelos militares da GNR, que atuaram de forma descaracterizada para garantir o “efeito surpresa”. Ainda segundo a mesma fonte, os suspeitos não ofereceram resistência. “Não foram hostis, não mostraram resistência, foram cooperantes”, revelou o porta-voz da GNR.

Durante a conversa com a moradora, o homem terá contado que andavam a viajar por Portugal há algum tempo, sem destino certo, e que já tinham passado por vários locais do país. Disse ainda ser um polícia reformado do exército francês e ter família na Catalunha.

Após desconfiar da situação, a mulher contactou imediatamente a GNR. O casal foi levado para o comando de Fátima, onde permaneceu detido antes de ser presente a juiz em Setúbal.

O casal vai ser ouvido em tribunal para serem definidas as medidas de coação. O tema foi comentado no Dois às 10 com uma entrevista exclusiva de quem denunciou o casal.