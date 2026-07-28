Mulher guardava cinco corpos de bebés em casa. Foi o marido quem encontrou o primeiro

Alemães estão rendidos a este recanto português que parece saído das Maldivas

Cinco corpos de bebés foram encontrados, na manhã desta terça-feira, no interior da casa de um casal em Orange, no departamento de Vaucluse, em França.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, os restos mortais dos recém-nascidos estavam enrolados em sacos de plástico e guardados dentro de caixas de cartão.

A descoberta aconteceu depois de a mulher ter dado à luz um bebé saudável na segunda-feira. O hospital de Orange alertou as autoridades após receber informações de que o parto ocorreu na sequência de uma terceira tentativa falhada de aborto.

Segundo os primeiros elementos da investigação, o marido não se encontrava em casa quando a mulher foi levada para o hospital. Após uma discussão entre o casal, o homem decidiu verificar algumas caixas de cartão guardadas na habitação e encontrou um corpo em avançado estado de decomposição.

Na sequência do alerta, a polícia deslocou-se ao local e acabou por encontrar os corpos de mais quatro bebés, revela o mesmo jornal.

As circunstâncias das mortes estão agora a ser investigadas pelas autoridades francesas. O caso foi comentado no Dois às 10: