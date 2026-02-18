Após anunciarem separação, há quem diga que Cristiana Jesus e Cláudio Alegre ainda estão juntos

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:36

Depois de terem anunciado publicamente a separação, um momento inesperado em televisão veio lançar dúvidas sobre o verdadeiro estado da relação entre Cristiana Jesus e Cláudio Alegre.

O programa Funtástico ficou marcado por um momento inesperado e divertido após a atuação da escola de dança de Cristiana Jesus. Depois da performance, Manuel Luís Goucha conversou com uma das pequenas bailarinas e lançou uma pergunta que apanhou todos de surpresa: “A Cristiana já tem novo namorado?”

A resposta da criança foi imediata e deixou o estúdio em alvoroço: “Não, ainda tem o Cláudio.” Surpreendido, Goucha insistiu: “Ainda tem o Cláudio?” “Sim”, confirmou a menina, sem hesitações.

Entre risos, o apresentador reagiu: “Atenção, País… cada vez percebo menos desta história”, comentou, visivelmente divertido com a espontaneidade da resposta. “Não temos nada a ver com isso. Ela é feliz, não é?”

O momento rapidamente se tornou um dos mais comentados da emissão, deixando dúvida aos fãs do casal, que tinham sido surpreendidos com a notícia da separação em novembro.

Cristiana Jesus e Cláudio Alegre confirmam separação, mas há algo que decidiram manter juntos

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

