Cristiana Jesus e Cláudio Alegre confirmam separação, mas há algo que decidiram manter juntos

Após anunciarem a separação, Cristiana Jesus revelou no «Dois às 10» que, apesar do fim da relação, ela e Cláudio Alegre vão manter intacto um dos projetos que sempre os uniu.

Cristiana Jesus esteve esta manhã no «Dois às 10» para comentar os momentos mais recentes do Secret Story, mas acabou por ser confrontada por Cláudio Ramos sobre a separação de Cláudio Alegre. Sem querer alongar-se no assunto, a influenciadora fez questão de garantir que tudo está bem entre ambos e que a relação profissional permanece intacta — sobretudo no projeto que sempre os uniu: a escola de dança.

Com serenidade, Cristiana revelou que o trabalho conjunto continua “tranquilo”, assegurando que a separação não interfere nos compromissos profissionais que construíram ao longo dos anos. A influenciadora deixou ainda uma revelação que surpreendeu o público: garantiu que, num futuro próximo, ela e Cláudio Alegre irão juntos ao programa.

A separação, recorde-se, foi tornada pública no início da semana através de um comunicado conjunto partilhado nas redes sociais. No texto, o ex-casal explicou que a decisão foi tomada com maturidade e serenidade, após várias tentativas de reconciliação.