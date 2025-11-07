Cristiana Jesus revela que dois ex-concorrrentes voltaram a namorar e deixa Cláudio Ramos em 'choque'

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:48

Durante o “Dois às 10”, Cristiana Jesus surpreendeu Cláudio Ramos ao revelar que antigos concorrentes da “Casa dos Segredos 7”, voltaram a estar juntos.

A manhã no “Dois às 10” ficou marcada por um momento inesperado que deixou Cláudio Ramos surpreendido. Durante a conversa sobre os casais mais marcantes do “Secret Story 9”, o apresentador e Cristiana Jesus começaram a recordar antigas histórias de amor do universo da Casa dos Segredos — e foi aí que surgiu uma revelação que ninguém esperava.

Ao lembrar o casal Gabriela e César, que protagonizou uma das relações mais intensas da Casa dos Segredos 7, Cláudio Ramos comentou: “Eles brigavam muito… não sei se depois cá fora não terminaram por causa disso.”

Foi então que Cristiana Jesus, sem esconder o sorriso, revelou a novidade: “Estão bem outra vez!” A reação de Cláudio Ramos foi imediata e cheia de surpresa: “Estão juntos? A sério?”

Entre risos, o apresentador dirigiu-se à produção do programa: “Temos de os convidar! Eu era fã da Gabriela na altura.”

A revelação apanhou todos de surpresa e reacendeu a curiosidade sobre a história de Gabriela e César, um dos casais mais intensos e comentados da história do reality show da TVI.

Temas: Cristiana Jesus Claudio Ramos Dois às 10 Cesar Matoso Gabriela

