«Ficaste ainda mais linda»: Cristiana Jesus mostra antes e depois de uma cirurgia estética

Cristiana Jesus, ex-concorrente do “Secret Story”, recorreu às redes sociais para mostrar o resultado da rinosseptoplastia a que se submeteu, assumindo que a cirurgia lhe permitiu ultrapassar um complexo que a acompanhava desde jovem.

Cristiana Jesus, antiga concorrente do “Secret Story”, submeteu-se recentemente a uma rinosseptoplastia e já revelou o resultado da intervenção aos seguidores.

A empresária do Algarve confessou que a cirurgia foi a concretização de um desejo antigo, uma vez que nunca gostou do que via ao espelho e sofria ainda com dificuldades respiratórias.

Nas redes sociais, durante férias em Bali, Cristiana mostrou um vídeo com o antes e depois da operação. “Era um grande complexo desde muito jovem. Nunca tive coragem de dar este passo e fugi da cirurgia durante seis anos”, desabafou.

Apesar da ansiedade e das críticas que recebeu após anunciar o procedimento, a ex-concorrente garantiu estar mais tranquila e feliz com o resultado. O desfecho final só será visível daqui a alguns meses, mas Cristiana Jesus já sente que tomou a decisão certa.