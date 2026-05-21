Mais de 23 milhões de visualizações. Vídeo de Cristiana Jesus está a correr mundo e comentários multiplicam-se

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Cristiana Jesus voltou a dar que falar nas redes sociais graças a mais um vídeo divertido ao lado da empregada doméstica Fatinha

Conhecida por partilhar vários momentos bem-humorados com a funcionária, a ex-concorrente de reality shows acabou novamente viral. Num dos vídeos mais recentes, publicado há cerca de um mês, Cristiana mostrou Fatinha a lavar um tapete no exterior de casa. Enquanto a empregada tentava limpar a espuma, Cristiana surgiu à janela e começou discretamente a atirar mais detergente, fazendo com que a espuma aumentasse cada vez mais.

Sem perceber o que estava a acontecer, Fatinha ia ficando progressivamente mais frustrada, protagonizando um momento hilariante que rapidamente conquistou os seguidores. O vídeo tornou-se viral e já ultrapassou os 23 milhões de visualizações, acumulando milhares de reações e comentários, muitos deles em inglês e também de seguidores brasileiros. “Não há nada mais engraçado do que ver um português bravo”, escreveu um internauta. “Morrendo de rir”, comentou outro. Já outro seguidor brincou: “Eu no meu dia mais calmo”.

Os vídeos de Cristiana Jesus e Fatinha continuam assim a conquistar cada vez mais fãs nas redes sociais, muito graças à cumplicidade e ao humor espontâneo das duas.

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