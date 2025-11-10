Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

Cristiana Jesus, que conquistou o público em 2016 com a sua participação no “Secret Story”, voltou a estar em destaque — desta vez, por um novo desafio profissional. A influenciadora, que soma quase 600 mil seguidores no Instagram, aceitou integrar uma equipa de televendas em televisão, mas a decisão gerou algumas críticas nas redes sociais

Determinada a não deixar os comentários negativos passarem em branco, Cristiana Jesus decidiu responder à altura, mostrando orgulho pelo caminho que está a construir. “Nem toda a gente entende o que é começar do zero, o que é lutar por um sonho sem facilitismos, sem empurrões, sem ninguém a abrir portas por ti. O que é agarrar uma oportunidade, por mais desafiante que seja, e transformá-la numa escola, num passo para o futuro que queres construir.”

Com firmeza e humildade, a companheira de Cláudio Alegre explicou que encara este novo desafio como uma oportunidade de crescimento no meio televisivo: “Estou em televendas. Sim, é televisão e é o meu primeiro passo a nível de trabalho neste meio, e agarrei-o com tudo. As pessoas esquecem-se de que antes de brilhar é preciso aprender, e eu estou exatamente onde devo estar: a trabalhar, a aprender e a construir o meu caminho. Vivemos num tempo em que quase ninguém valoriza a coragem de começar.”

As palavras de Cristiana foram amplamente elogiadas — e não faltaram mensagens de apoio de figuras públicas.

O apresentador Cláudio Ramos fez questão de defender a jovem: “As pessoas não sabem o que dizem. Parabéns, Cristiana.”

Também Catarina Miranda, ex-concorrente do “Big Brother Verão”, mostrou solidariedade e boa disposição: “Até podias estar a agarrar os cabos, ninguém tem nada a ver com isso. Ainda te digo mais: eu e o Afonso estamos até às seis da manhã a embalar encomendas e ligamos para te ver nas televendas.”

Entre críticas e aplausos, uma coisa é certa: Cristiana Jesus mostra-se determinada a seguir o seu caminho na televisão, com autenticidade, humildade e vontade de aprender.

