Uma peça roubou todas as atenções na casa de Cristiano Ronaldo. "Entre" na mansão de luxo e perceba porquê

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Há uma peça na casa de Cristiano Ronaldo que está a ser muito falada.

A privacidade é uma constante na vida de Cristiano Ronaldo. Apesar de ser uma das personalidades mais reconhecidas em todo o mundo, o jogador raramente permite que sejam conhecidos pormenores da sua vida longe dos relvados. O casamento com Georgina Rodríguez é um exemplo recente: a união foi oficializada a 11 de agosto, numa cerimónia civil realizada em Cascais, sem exposição pública e apenas na companhia dos cinco filhos.

É precisamente por essa reserva que as imagens agora divulgadas ganham especial interesse. Uma visita do barbeiro a casa de Cristiano Ronaldo permitiu conhecer alguns espaços do interior da residência do futebolista em Riade, na Arábia Saudita. As fotografias revelam vários elementos da decoração da mansão.

O responsável por esta incursão inesperada no espaço privado do craque foi Youness Mk, barbeiro radicado na Arábia Saudita. O profissional foi também quem tratou do novo visual de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo surgiu novamente nos treinos com o cabelo mais curto e numa cor mais clara, entre o louro e o acobreado, uma mudança que rapidamente se tornou tema de conversa nas redes sociais.

No entanto, além do novo corte, foi aquilo que ficou visível da casa do jogador que despertou a curiosidade dos seguidores.

Um dos elementos mais marcantes das imagens é uma peça que não deixa dúvidas quanto à ligação de Cristiano Ronaldo ao seu clube. No centro das atenções está uma grande poltrona amarela personalizada com o símbolo do Al Nassr, equipa que o futebolista representa na Arábia Saudita.

O móvel inclui o escudo do clube e detalhes azuis, integrando-se no ambiente da sala. A presença desta peça mostra como o universo do Al Nassr também está presente no espaço privado do jogador.

A decoração da mesma área inclui ainda almofadas personalizadas nas cores do clube, combinando referências ao futebol com o ambiente sofisticado da residência.

As fotografias permitem ainda observar uma sala de grandes dimensões, com uma decoração sofisticada e predominantemente neutra. Uma estante embutida e iluminada ocupa parte do espaço, estando preenchida por livros e diferentes objetos decorativos.

Entre os elementos expostos encontra-se uma esfera dourada de grandes dimensões, colocada dentro de uma estrutura de vidro. Há ainda um quadro com uma fotografia de Cristiano Ronaldo dos tempos aureos no Real Madrid.

A divisão não termina na área principal. Ao fundo, é possível ver uma zona de refeições, bem como outras partes da residência, dando uma ideia da amplitude da casa e da opção por espaços abertos.

Na arquitetura predominam os grandes vãos e as linhas direitas, complementados por iluminação indireta e pela utilização de materiais em tons claros e escuros. Apesar do luxo, a decoração mantém uma aparência relativamente sóbria.

As imagens partilhadas por Youness Mk acabam por oferecer um raro vislumbre da residência onde Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e os filhos vivem afastados da exposição pública.

O barbeiro publicou nas redes sociais fotografias da passagem pela casa e do trabalho que realizou no cabelo do futebolista. Com essa publicação, ficaram igualmente visíveis vários detalhes do interior da residência. Segundo Youness Mk, foi na casa de Cristiano Ronaldo que o jogador o recebeu antes de mudar o visual.