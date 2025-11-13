O presente que Cristiano Ronaldo deu à filha não é um luxo. E nós descobrimos quanto custa

Este artigo pode conter links afiliados*

Cristiano Ronaldo mostrou o presente da filha e toda a gente quer saber onde comprar esta bicicleta

Alana Martina, filha de Cristiano Ronaldo e da mãe Georgina Rodríguez, completou oito anos esta quarta-feira. O jogador partilhou nas redes sociais uma fotografia da menina em cima da bicicleta, calçada com as sandálias de Georgina Rodríguez, com a legenda: “Parabéns, meu amor, o papá ama-te muito”. O presente? Uma bicicleta RoyalBaby Little Swan, um modelo que qualquer criança adoraria receber e cujo preço não é de luxo, sendo mais acessível do que se poderia imaginar.

Uma bicicleta pensada para durar

O modelo Little Swan destaca-se pelo design inspirado num cisne, com linhas suaves e cor rosa que tornam cada passeio mais especial. Mas não é só bonita: vem equipada com travões duplos (mão e contrapedal), rodas de treino extra largas para maior estabilidade, cesto dianteiro dobrável e até apoio traseiro. O selim ajusta-se à medida que a criança cresce, e está disponível em três tamanhos: 14 polegadas (3-5 anos), 16 polegadas (4-7 anos) e 18 polegadas (5-9 anos).

Quem comprou garante que vale cada cêntimo. "Absolutamente adorável! Recebemos muitos elogios. Consegui mantê-la escondida até ao Natal e a minha filha ficou radiante", conta uma mãe. Outro utilizador sublinha: "Montagem super rápida, menos de 15 minutos. Os travões já vinham ajustados e prontos a usar. Estamos todos felizes!"

Segurança em primeiro lugar

A bicicleta tem certificação europeia e foi pensada para evitar acidentes comuns: a caixa da corrente é totalmente fechada para proteger dedos e roupa, os manípulos têm deflectores grandes, e o sistema de travões é duplo para maior controlo. As alavancas estão adaptadas a mãos pequenas, com alcance curto que facilita a travagem.

Por 166€, é uma escolha que equilibra qualidade, segurança e design — longe dos luxos inacessíveis, mas com tudo o que realmente importa para qualquer criança. Na fotografia partilhada por Cristiano Ronaldo, Alana Martina surge em cima da bicicleta, com confiança, mostrando que se sente à vontade com o presente. Um modelo que faz qualquer criança feliz e que pode ser um excelente presente de Natal, agora que a época festiva está mesmo à porta.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.