O presente que Cristiano Ronaldo deu à filha não é um luxo. E nós descobrimos quanto custa

Este artigo pode conter links afiliados*

Cristiano Ronaldo mostrou o presente da filha e toda a gente quer saber onde comprar esta bicicleta

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Alana Martina, filha de Cristiano Ronaldo e da mãe Georgina Rodríguez, completou oito anos esta quarta-feira. O jogador partilhou nas redes sociais uma fotografia da menina em cima da bicicleta, calçada com as sandálias de Georgina Rodríguez, com a legenda: “Parabéns, meu amor, o papá ama-te muito”. O presente? Uma bicicleta RoyalBaby Little Swan, um modelo que qualquer criança adoraria receber e cujo preço não é de luxo, sendo mais acessível do que se poderia imaginar.

Uma bicicleta pensada para durar 

O modelo Little Swan destaca-se pelo design inspirado num cisne, com linhas suaves e cor rosa que tornam cada passeio mais especial. Mas não é só bonita: vem equipada com travões duplos (mão e contrapedal), rodas de treino extra largas para maior estabilidade, cesto dianteiro dobrável e até apoio traseiro. O selim ajusta-se à medida que a criança cresce, e está disponível em três tamanhos: 14 polegadas (3-5 anos), 16 polegadas (4-7 anos) e 18 polegadas (5-9 anos).

Quem comprou garante que vale cada cêntimo. "Absolutamente adorável! Recebemos muitos elogios. Consegui mantê-la escondida até ao Natal e a minha filha ficou radiante", conta uma mãe. Outro utilizador sublinha: "Montagem super rápida, menos de 15 minutos. Os travões já vinham ajustados e prontos a usar. Estamos todos felizes!"

Adquira a bicileta aqui

bicicleta criança rosa amazon Royal Baby Little Swan

Segurança em primeiro lugar

A bicicleta tem certificação europeia  e foi pensada para evitar acidentes comuns: a caixa da corrente é totalmente fechada para proteger dedos e roupa, os manípulos têm deflectores grandes, e o sistema de travões é duplo para maior controlo. As alavancas estão adaptadas a mãos pequenas, com alcance curto que facilita a travagem.

Por 166€, é uma escolha que equilibra qualidade, segurança e design — longe dos luxos inacessíveis, mas com tudo o que realmente importa para qualquer criança. Na fotografia partilhada por Cristiano Ronaldo, Alana Martina surge em cima da bicicleta, com confiança, mostrando que se sente à vontade com o presente. Um modelo que faz qualquer criança feliz e que pode ser um excelente presente de Natal, agora que a época festiva está mesmo à porta.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Cristiano Ronaldo Alana Martina Filhos Georgína Rodriguez Aniversario

RELACIONADOS

De 218€ para 94€: este robot aspira, lava e adapta-se a todas as superfícies

O segredo para castanhas perfeitas? Este cortador que toda a gente está a comprar

Pare de gastar 300€ em aspiradores. Este de 130€ faz exatamente o mesmo

Pulveriza, limpa e aspira: o aparelho de 25 euros que acaba com vidros sujos

Dicas

Isto pode comprometer o funcionamento do seu desumidificador. E talvez não saiba

Há 2h e 38min

Poupe na electricidade ao limpar esta parte do ar condicionado

Hoje às 15:00

Diga adeus à sujidade dentro da máquina de lavar roupa. Só precisa de um ingrediente

Hoje às 14:00

Quase todos desperdiçam esta parte do kiwi. E é a que mais benefícios tem

Ontem às 17:00

Alerta para os homens. Novo produto promete fazer o cabelo e a barba crescer em apenas 20 dias

Ontem às 16:30

Estávamos constantemente cansados, até descobrirmos que nos faltava esta vitamina

Ontem às 16:00

Loja em segunda mão traz a Lisboa peças da Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face por apenas 9 euros

Ontem às 15:30
MAIS

Mais Vistos

Perdeu as duas pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta dela está a emocionar

Hoje às 12:06

Cristina Ferreira comenta a traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Não sabemos se vai acontecer ou não»

Hoje às 10:12

A notícia de última hora dada por Cristina Ferreira: «Terão morrido afogados»

Hoje às 12:43

Gonçalo Quinaz anuncia fim do noivado de casal famoso

Hoje às 10:30

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

Há 3h e 38min

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Fora do Estúdio

«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

Hoje às 09:17

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

10 nov, 14:15

Fotos

Isto pode comprometer o funcionamento do seu desumidificador. E talvez não saiba

Há 2h e 38min

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

Há 3h e 38min

É das cantoras portuguesas mais acarinhadas e prepara-se para ser avó: «Estou super feliz»

Hoje às 15:15

Poupe na electricidade ao limpar esta parte do ar condicionado

Hoje às 15:00